Kreisklasse Nord 1: Die attraktivste Rieser Liga aller Zeiten?

In dieser Fußball-Saison werden die Rieser Vereine in der Kreisklasse Nord 1 von vielen Klubs in anderen Ligen beneidet. Selbst die vier Rieser Kreisligisten schauen etwas wehmütig nach unten, denn in keiner anderen Spielklasse gibt es so viele Derbys mit anderen Mannschaften aus dem Krater wie in der Kreisklasse Nord 1. Entsprechend groß ist die Vorfreude vor dem Saisonstart am 23. und 24. August. Auch wenn die Kräfteverhältnisse als ausgeglichen gelten, fällt bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten immer wieder ein Name.

