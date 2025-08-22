Icon Menü
Fußball-Kreisklasse Nord 1: Rieser Mannschaften stehen vor einer Saison voller Derbys

Fußball

Kreisklasse Nord 1: Die attraktivste Rieser Liga aller Zeiten?

Fußball-Vorschau: Die Aussicht auf viele Derbys sorgt für Vorfreude auf die neue Runde. Sportlich gilt die Liga als sehr ausgeglichen, doch der Favorit scheint klar.
Von Maximilian Bosch
    • |
    • |
    • |
    Spannende Rieser Duelle gibt es kommende Saison jede Woche in der Kreisklasse Nord 1, so wie hier zwischen dem Lauber SV (in Grün, mit Maximilian Zwerger) und dem von vielen Beobachtern als Meisterschaftsfavoriten genannten SC D.L.P. (mit Nico Renner).
    Spannende Rieser Duelle gibt es kommende Saison jede Woche in der Kreisklasse Nord 1, so wie hier zwischen dem Lauber SV (in Grün, mit Maximilian Zwerger) und dem von vielen Beobachtern als Meisterschaftsfavoriten genannten SC D.L.P. (mit Nico Renner). Foto: Maximilian Bosch

    In dieser Fußball-Saison werden die Rieser Vereine in der Kreisklasse Nord 1 von vielen Klubs in anderen Ligen beneidet. Selbst die vier Rieser Kreisligisten schauen etwas wehmütig nach unten, denn in keiner anderen Spielklasse gibt es so viele Derbys mit anderen Mannschaften aus dem Krater wie in der Kreisklasse Nord 1. Entsprechend groß ist die Vorfreude vor dem Saisonstart am 23. und 24. August. Auch wenn die Kräfteverhältnisse als ausgeglichen gelten, fällt bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten immer wieder ein Name.

