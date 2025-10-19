Schwörsheim-Munningen übernimmt die Spitze der Kreisklasse Nord 1

Der SV Schwörsheim-Munningen hat das Spitzenspiel des 9. Spieltags der Kreisklasse Nord 1 beim vorigen Tabellenzweiten SC Wallerstein mit 2:1 gewonnen. Damit setzte sich der SVSM im Duell der Aufsteiger nun an die Spitze, profitierte allerdings davon, dass der vorige Spitzenreiter, der Sportclub D.L.P., beim FSV Marktoffingen nicht über ein 1:1 hinauskam. Nutznießer dieser Ergebnisse ist der TSV Oettingen, der nach dem 2:0-Sieg bei Flotzheim/Fünfstetten auf Platz zwei vorrückte. In den hinteren Tabellenregionen setzte die SpVgg Deiningen mit dem 6:0-Erfolg beim Vorletzten Wemding/Wolferstadt ein dickes Ausrufezeichen und konnte den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Weiterhin sieglos bleibt dagegen Schlusslicht Megesheim nach der 0:4-Heimniederlage gegen die SG Möttingen/Mönchsdeggingen.

SG Jura Kickers – SpVgg Ederheim 1:0 (1:0). Einen hart erkämpften Heimsieg konnte die SG am Ende bejubeln. Das „goldene Tor“ des Tages gelang bereits Mitte der ersten Hälfte Markus Meyr. Danach blieb es eine enge und ausgeglichene Partie. In der Schlussphase musste die SG den knappen Vorsprung dezimiert über die Zeit bringen, denn Luka Hoffmann (81.) und Chris Luderschmid (89.) sahen jeweils noch die Gelb-Rote Karte. Zuschauer: 125. (rn)

FSV Marktoffingen – Sportclub D.L.P. 1:1 (1:0). Die Heimelf fand besser ins Spiel und dominierte die erste Halbzeit. Felix Kienle setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch und brachte einen starken Flachpass in die Mitte. Das Zuspiel wurde zu kurz geklärt, sodass Alexander Kirchenbaur an den Ball kam und diesen zum 1:0 unter die Latte setzte (18.). Die Gäste starteten besser in die zweite Halbzeit und erarbeiteten sich ein Chancenplus, während der FSV die Führung zu verwalten versuchte. Die Partie verlief sich nun sehr zweikampfbetont, dadurch kam es zu vielen Fouls und Gelben Karten. Nach einer präzisen Flanke nickte Nico Lutz unhaltbar an Torwart Raphael Michel vorbei zum 1:1 ein (69.). Die Gäste drängten nun auf den Sieg, aber Marktoffingen verteidigte mit viel Einsatz den Punkt. Zuschauer: 160. (aku)

Heimniederlage zur Kirchweih für den LSV

Lauber SV – SG Niederhofen/Hausen 0:2 (0:0). Die erste Chance im Kirchweihspiel hatten die Hausherren durch einen Freistoß von Daniel Seefried (11.). Gegenüber hatte Laub Glück, als der Ball auf die Latte traf (39.). Der unbedrängte Benedikt Seefried war nach dem Wechsel im Abschluss zu unplatziert und traf nur das Lattenkreuz (48.). Besser machte es für die Gäste der frei stehende Thomas Leister, der bei einer Hereingabe den Ball nur noch zum 0:1 einköpfen musste (53.). Eine Direktabnahme von Manuel Kleemann nach Eckball führte zum 0:2 für die Gäste (63.). Die SG zeigte insgesamt mehr Präsenz und entführte nicht unverdient die Punkte aus Laub. Zuschauer: 200. (aku)

SG Flotzheim/Fünfstetten – TSV Oettingen 0:2 (0:1). In einer kampfbetonten und temporeichen Partie blieb der Heimelf ein Punktgewinn verwehrt. Von Beginn an kamen beide Mannschaften mehrmals in den gegnerischen Strafraum, ohne jedoch gefährliche Abschlüsse zu haben. In der 9. Minute gingen die Gäste mit einem Kopfball durch Max Holzmeier in Führung. Oettingen hielt danach weiterhin die Intensität hoch und setzte die SG durch schnelles Umschaltspiel unter Druck, jedoch ohne nennenswerte Torchance. In der zweiten Halbzeit bestimmte die Heimelf das Spiel und kam zu mehreren Abschlüssen. Gäste-Torwart Sebastian Sandulescu klärte einen Distanzschuss von Jonas Ferber in der 55. Minute in höchster Not und bei Maximilian Kochs Abschluss rettete der Pfosten für Oettingen (63.). In der letzten Minute warf die SG bei einem Freistoß vergeblich alles nach vorne und die Gäste sorgten mit einem Konter für den Endstand durch Eran Saliu. Zuschauer: 180. (fsv)

Icon vergrößern Trotz reichlich Kampfgeist kam die SG Flotzheim/Fünfstetten (in Rot) gegen Oettingen nicht zum Torerfolg und verlor 0:2. Foto: Szilvia Izsó Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trotz reichlich Kampfgeist kam die SG Flotzheim/Fünfstetten (in Rot) gegen Oettingen nicht zum Torerfolg und verlor 0:2. Foto: Szilvia Izsó

SC Wallerstein – SV Schwörsheim-Munningen 1:2 (1:2). Im Spitzenduell der Aufsteiger behielt der Gast die Oberhand. In der kämpferisch sehr starken Begegnung ging der SVSM durch Elias Leberle mit 0:1 in Front (15.). Cakir Eyüp hatte den Ausgleich auf dem Fuß, kam jedoch nicht an Gästekeeper Tobias Bucher vorbei. Nachdem die Heimabwehr den Ball nicht entscheidend klären konnte, schoss Marcel Mebert volley zum 0:2 ein (39.). Tormann Bucher parierte stark gegen Moritz Benninger, doch nach einer weiteren Glanztat konnte er das 1:2 von Moses Ayeni nicht verhindern (45.). Auch die zweite Halbzeit war stark umkämpft. Aber bis auf einen Torschuss von Cakir Eyüp, der von Schwörsheims Abwehrspieler Andreas Schwarzländer auf der Linie geklärt wurde, gab es keine nennenswerten Gelegenheiten mehr. Zuschauer: 170. (aku)

Klarer Erfolg für Deiningen in einseitigem Spiel

SG Wemding/Wolferstadt – SpVgg Deiningen 0:6 (0:4). In einem einseitigen Spiel gingen die Gäste aus Deinigen völlig verdient als Sieger vom Platz. Bereits in der 7. Minute traf Tim Betzler per Kopf nach einer Flanke zum 0:1. Nur knapp zehn Minuten später erhöhte Marvin Löfflad nach einem Ballverlust der Heimelf auf 0:2. Mit einem Flachschuss ins lange Eck war es erneut Löfflad, der zum 0:3 traf (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff tankte sich Löfflad durch mehrere Gegenspieler im Strafraum durch und markierte mit seinem Hattrick den 0:4-Halbzeitstand. Der Heimelf gelang auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Anschlusstreffer. Zunächst vergab Perica Maksimovic in der 60. Spielminute einen Foulelfmeter, ehe drei Minuten später Julian Hönle die Chance zum 1:4 liegen ließ. Deinigen erhöhte dann durch Philip Hussel auf 0:5 und Elias Fuchs markierte den Endstand (83.). Zuschauer: 130. (sg)

SV Megesheim – SG TSV Möttingen/Mönchsdeggingen 0:4 (0:0). In der ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen beide Mannschaften zu jeweils einer guten Torchance. Nach Wiederanpfiff ging Möttingen mit einem Doppelschlag von Thomas Wittke in Führung, der zunächst eine Flanke direkt abnahm (50.) und nach einem Freistoß zum 0:2 einschob (52.). Gegenüber setzte sich Matthias Schwamm stark durch, doch sein Schlenzer landete nur am Pfosten des Gästetores (64.). Megesheim kassierte eine Zeitstrafe, was erneut Wittke nach einem gut vorgetragenen Angriff zum 0:3 nutzte (68.). Nach einer weiteren Zeitstrafe für die Heimelf (87.) erzielte wiederum Wittke mit seinem vierten Treffer das 0:4, nachdem er an Tormann Sabahudin Cama vorbeigezogen war (90.+1). Zuschauer: 100. (aku)