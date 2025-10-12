Kreisklasse-Topteams lassen Punkte liegen

Tabellenführer Wallerstein musste am 8. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 beim 1:2 in Oettingen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Weil auch die Verfolger D.L.P (1:1 in Ederheim) und Schwörsheim-Munningen (2:2 gegen Wemding/Wolferstadt) ihre Spiele nicht gewinnen konnten, stehen diese drei Vereine nun punktgleich an der Tabellenspitze. Dicht herangeschoben hat sich der TSV Oettingen mit nur einem Punkt Rückstand. In den hinteren Tabellenregionen konnten sich Deiningen (2:1-Sieg gegen Megesheim) und Marktoffingen (1:0-Erfolg in Laub) etwas Luft verschaffen, während Schlusslicht Megesheim weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten muss.

TSV Oettingen – SC Wallerstein 2:1 (1:1). Im Spitzenspiel begannen die Platzherren druckvoll und besaßen zunächst mehr Spielanteile. In Führung ging jedoch Tabellenführer Wallerstein, als Habib Vuran nicht energisch genug gestört wurde und aus 20 Metern zum 0:1 traf (28.). Kurz vor der Halbzeit führte Philipp Dinkelmeier einen Freistoß schnell aus und Max Holzmeier traf aus fünf Metern zum 1:1 (40.). Auch im zweiten Spielabschnitt boten beide Teams ein intensives Spiel. Mit einem fulminanten Schuss ins Tordreieck gelang Nikolas Bee der 2:1-Siegtreffer (77.). Wallerstein bemühte sich nach Kräften um den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach an der vielbeinigen Heimabwehr und musste somit die erste Saisonniederlage hinnehmen. Zuschauer: 110. (aku)

Fußball: SG Niederhofen/Hausen bleibt gegen FSV Flotzheim ohne Torerfolg

SG Niederhofen/Hausen – SG Flotzheim/Fünfstetten 0:2 (0:2). Die Heimelf zeigte eine insgesamt schwache Leistung und schon früh traf Maximilian Koch für die Gäste zum 0:1 ins lange Eck (14.). Hauk schoss aus 16 Metern am Heimtor vorbei (19.), gegenüber zielte Kleemann aus kurzer Distanz genau auf Gästetormann Scharr (31.). Nach einem Zuspiel von Maximilian Muschler erhöhte Paul Hauk zum 0:2-Pausenstand (34.). Nach dem Seitenwechsel hätten Muschler und Eireiner die Gästeführung sogar noch ausbauen können (59./60.). Bei der letzten Chance des Spiels scheiterte Leberle an Scharr (80.), sodass es beim Flotzheimer Sieg blieb. Zuschauer: 50. (aku)

Lauber SV – FSV Marktoffingen 0:1 (0:0). Die erste größere Möglichkeit des Spiels besaßen die Hausherren, als Gästekeeper Michel eine Hereingabe von Renner entschärfen konnte (19.). Danach gab es bis zum Halbzeitpfiff keine erwähnenswerten Aktionen mehr. Kurz nach dem Wechsel brachte ein von Lukas Meyer verlängerter Freistoß die 0:1-Führung für die Gäste. Marktoffingen gewann nun zunehmend die Oberhand und versuchte zu erhöhen. Gegenüber konnte Michel einen Distanzschuss von Benedikt Seefried zur Ecke abwehren (83.). Auch die letzten Angriffsbemühungen der Heimmannschaft brachten den erhofften Ausgleich nicht mehr. Zuschauer: 50. (aku)

Kreisklasse Nord 1: SC D.L.P. kassiert Ausgleich nach Missverständnis in der Abwehr

SpVgg Ederheim – Sportclub D.L.P. 1:1 (0:0). Die Gäste suchten in der Anfangsphase mehrere Abschlüsse, doch Heimtormann Bosnjak war stets zur Stelle. Gegenüber wurde Oktay Demirci geblockt (12.) und Gästekeeper Wurm hielt klasse bei Gröningers Kopfball (14.). Nach verteilten Szenen auf beiden Seiten flankte Tomek Ulrich auf Pascal Heinze, der zum 0:1-Pausenstand einköpfte (42.). Nach dem Wechsel gab es ein Missverständnis in der D.L.P.-Abwehr, sodass der Ball nach einer verunglückten Rückgabe zum 1:1 ins eigene Tor rollte (63.). Nur kurz darauf beinahe die erneute Gästeführung nach einem Eckball, doch Reinhard klärte auf der Linie (64.). Zuschauer: 100. (aku)

SpVgg Deiningen – SV Megesheim 2:1 (1:1) Nach Peter Gerstmeiers Freistoß übers Gästetor (6.) fand Ioan Dumitrascus Schuss von der Strafraumecke den Weg zum 0:1 ins Heimtor (8.). Deiningens Abwehrchef Gerstmeier eroberte den Ball und leitete einen Konter über Welchner ein, den Marvin Löflad überlegt zum 1:1 abschloss (21.). Gegenüber entschärfte Torhüter Dahms einen Freistoß mit starker Parade (31.). Im zweiten Durchgang der umkämpften Partie köpfte Philipp Betzler seinen Bruder Tim an, von diesem sprang der Ball zum 2:1 ins Tor (57.). In der hektischen Schlussphase mit vielen Zweikämpfen hatte Elias Fuchs das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins an Gästekeeper Cama (85.), sodass es beim knappen Heimsieg blieb. Zuschauer: 120. (aku)

Später Ausgleich lässt Wemding/Wolferstadt in Schwörsheim jubeln

SG Möttingen/Mönchsdeggingen – SG Jura Kickers 2:0 (2:0). Die erste Chance des Spiels hatten die Gäste, als Dominik Stowasser eine Flanke von Simon Kauffeldt neben den Pfosten setzte. Wenig später setzte Chris Luderschmid freistehend vor Tim Kellner den Ball über die Latte. Danach hatte Möttingen zwei gute Chancen durch Wittke und Schindler, die mit ihren Schüssen am guten Torwart scheiterten. Kauffeldt scheiterte zweimal aus guten Positionen an Kellner, bevor auf der anderen Seite Thomas Wittke eine Kopfballstafette zum 1:0 einköpfte (34.). Gleich eine Zeigerumdrehung später fiel das 2:0 durch Robin Schindler, der einen an den Pfosten gesetzten Schuss von Bissinger einköpfte. Das Spiel war in der zweiten Halbzeit genauso temporeich wie in der ersten, aber es gab wenig Torraumszenen. Erst in der 80. Minute schoss Markus Meyr, aber der starke Kellner fischte die Kugel aus dem Eck. Zuschauer: 130. (sg)

SV Schwörsheim-Munningen – SG Wemding/Wolferstadt 2:2 (1:0). In letzte Sekunde entführten die Gäste einen glücklichen Punkt aus Schwörsheim. Die Heimelf legte gut los und hatte die erste Chance des Spiels durch Sebastian Ziegler, der den Ball nach einer Flanke von David Seitz, knapp über das Tor setzte (21.). In der 45. Minute dann die Führung für die Heimelf: Nach einem langen Ball auf Sebastian Ziegler setzte sich dieser im Sechzehner durch und verwandelt unten links zum 1:0. Nach der Pause erhöhte David Seitz (55.) nach einem Steilpass von Leberle auf 2:0. Zehn Minuten später der Anschlusstreffer: Julian Hönle schoss aus 20 Metern scharf aufs Tor, Torhüter Tobias Bucher ließ abprallen und Perica Maksimovic staubte zum 2:1 ab. Nach weiteren ausgelassenen Chancen der Heimelf erzielte Suhrob Permatov in der 98. Minute nach einem Freistoß aus dem Getümmel heraus den umjubelten Ausgleichstreffer. Zuschauer: 135 (AZ)