Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisklasse Nord 1: So ist der 5. Spieltag der Saison 25/26 gelaufen

Fußball

Aufsteiger Wallerstein bleibt auch am 5. Spieltag Tabellenführer

Fußball-Kreisklasse Nord 1: Der starke Neuling setzt sich 2:0 gegen Flotzheim durch. Schwörsheim/Munningen muss mit 1:6 beim SC D.L.P. erste Pleite hinnehmen.
Von Thomas Unflath und Anton Kutscherauer
    • |
    • |
    • |
    Die Wallersteiner gewinnen immer weiter, am Sonntag hat auch die SG Flotzheim/Fünfstetten (in Blau) beim Aufsteiger verloren.
    Die Wallersteiner gewinnen immer weiter, am Sonntag hat auch die SG Flotzheim/Fünfstetten (in Blau) beim Aufsteiger verloren. Foto: Dieter Mack

    Nach dem 5. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat sich Aufsteiger SC Wallerstein an der Tabellenspitze behaupten können. Der SCW siegte gegen Flotzheim/Fünfstetten 2:0 und bleibt damit die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Nur einen Punkt dahinter rangiert der Sportclub D.L.P., der im Kirchweihspiel den bisherigen Zweiten Schwörsheim-Munningen gleich mit 6:1 abfertigte. In den hinteren Tabellenregionen landete das bisherige Schlusslicht Deiningen beim 3:1 in Ederheim den ersten Saisonsieg und konnte die „rote Laterne“ an Niederhofen-Hausen übergeben. Die Nordrieser kamen beim SV Megesheim nur zu einem torlosen Remis.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden