Aufsteiger Wallerstein bleibt auch am 5. Spieltag Tabellenführer

Nach dem 5. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 hat sich Aufsteiger SC Wallerstein an der Tabellenspitze behaupten können. Der SCW siegte gegen Flotzheim/Fünfstetten 2:0 und bleibt damit die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Nur einen Punkt dahinter rangiert der Sportclub D.L.P., der im Kirchweihspiel den bisherigen Zweiten Schwörsheim-Munningen gleich mit 6:1 abfertigte. In den hinteren Tabellenregionen landete das bisherige Schlusslicht Deiningen beim 3:1 in Ederheim den ersten Saisonsieg und konnte die „rote Laterne“ an Niederhofen-Hausen übergeben. Die Nordrieser kamen beim SV Megesheim nur zu einem torlosen Remis.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden