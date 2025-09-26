Megesheim fiebert einem lange erwarteten Derby entgegen

Am sechsten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 kommt es zu einem Derby, das es lange nicht mehr gegeben hat: Der SV Megesheim empfängt den TSV Oettingen. Schiedsrichter Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-Berg) pfeift die Partie am Sonntag um 15 Uhr an. Der TSV will nach seinem jüngsten Trainerwechsel zurück in die Erfolgsspur – dürfte es angesichts der Kirbe-Stimmung in Megesheim aber nicht leicht haben.
Fußball
