Fußball-Kreisklasse Nord 1: Wer holt im lang erwarteten Derby SV Megesheim gegen TSV Oettingen den Sieg?

Fußball

Megesheim fiebert einem lange erwarteten Derby entgegen

Fußballspiel der Woche: Nach 20 Jahren sind der SVM und der TSV Oettingen wieder in einer Liga. Zur Partie am Sonntag kommt der TSV mit einem neuen Trainer.
Von Klaus Jais
    Vincent Käser (links) ist mit drei Treffern aktuell der Toptorschütze des TSV Oettingen. Am Sonntag wollen die Wörnitzstädter beim kleinen Nachbarn in Megesheim punkten (rechts in Weiß: Stephan Seefried).
    Vincent Käser (links) ist mit drei Treffern aktuell der Toptorschütze des TSV Oettingen. Am Sonntag wollen die Wörnitzstädter beim kleinen Nachbarn in Megesheim punkten (rechts in Weiß: Stephan Seefried). Foto: Szilvia Izsó/Anton Färber

    Am sechsten Spieltag der Kreisklasse Nord 1 kommt es zu einem Derby, das es lange nicht mehr gegeben hat: Der SV Megesheim empfängt den TSV Oettingen. Schiedsrichter Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-Berg) pfeift die Partie am Sonntag um 15 Uhr an. Der TSV will nach seinem jüngsten Trainerwechsel zurück in die Erfolgsspur – dürfte es angesichts der Kirbe-Stimmung in Megesheim aber nicht leicht haben.

