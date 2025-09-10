Icon Menü
Fußball-Kreisliga Nord: Hainsfarth und Holzkirchen wollen im Riesderby ihre Saisonstarts positiv abrunden

Fußball

Wegweisendes Derby im Ries: Hainsfarth empfängt Holzkirchen

Fußballspiel der Woche: Diesen Donnerstag kommt es zu einem der wenigen Rieser Kreisliga-Derbys. Beide Trainer sehen zu Beginn der Saison noch Luft nach oben
Von Nico Lutz
    • |
    • |
    • |
    Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser (links) zufolge entscheidet sich in der Partie gegen Hainsfarth, ob der Saisonstart als gelungen bezeichnet werden kann. TSV-Coach Hans Golder (rechts) sieht das ganz ähnlich.
    Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser (links) zufolge entscheidet sich in der Partie gegen Hainsfarth, ob der Saisonstart als gelungen bezeichnet werden kann. TSV-Coach Hans Golder (rechts) sieht das ganz ähnlich. Foto: Dieter Mack/Szilvia Izsó

    Bereits an diesem Donnerstag läuten der TSV Hainsfarth und der SV Holzkirchen den vierten Spieltag der Kreisliga Nord ein. Die Holzkirchener Fußballer hatten ihren Gegner im Vorfeld kontaktiert, um die Partie aufgrund des anstehenden Stadtmauerfests in Nördlingen vorzuverlegen, der Gastgeber stimmte zu. Geleitet wird das Rieser-Duell im Burschelstadion von Schiedsrichter Manuel Ostermeyer, Anpfiff ist um 18 Uhr. Im zweiten Heimspiel der noch jungen Spielzeit peilt der TSV Hainsfarth um Trainer Hans Golder seinen zweiten Heimsieg an, zuletzt trennte man sich torlos vom SV Mauren.

