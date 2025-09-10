Wegweisendes Derby im Ries: Hainsfarth empfängt Holzkirchen

Bereits an diesem Donnerstag läuten der TSV Hainsfarth und der SV Holzkirchen den vierten Spieltag der Kreisliga Nord ein. Die Holzkirchener Fußballer hatten ihren Gegner im Vorfeld kontaktiert, um die Partie aufgrund des anstehenden Stadtmauerfests in Nördlingen vorzuverlegen, der Gastgeber stimmte zu. Geleitet wird das Rieser-Duell im Burschelstadion von Schiedsrichter Manuel Ostermeyer, Anpfiff ist um 18 Uhr. Im zweiten Heimspiel der noch jungen Spielzeit peilt der TSV Hainsfarth um Trainer Hans Golder seinen zweiten Heimsieg an, zuletzt trennte man sich torlos vom SV Mauren.

