Fußball-Kreisliga Nord: So lief der erste Spieltag der Saison 2025/2026

Fußball

Reimlingen startet mit Heimpleite in die Saison

Fußball-Kreisliga Nord: Dillingen dominiert Hainsfarth mit 3:0. Aufsteiger Schretzheim feiert 5:2-Erfolg gegen Ebermergen/Mündling-Sulzdorf.
Von Farah Losch
    • |
    • |
    • |
    Im Ries-Derby zweier Topteams der vergangenen Kreisliga-Saison hat sich die SG Alerheim (in Blau) mit 3:1 gegen den FSV Reimlingen durchgesetzt.
    Im Ries-Derby zweier Topteams der vergangenen Kreisliga-Saison hat sich die SG Alerheim (in Blau) mit 3:1 gegen den FSV Reimlingen durchgesetzt. Foto: Dieter Mack

    Die neue Kreisliga-Saison 2025/26 bringt einige neue Namen mit sich. Nachdem die B-Klassen aufgelöst und die Ligen neu eingeteilt wurden, finden sich nun mehr Teams aus dem Raum Dillingen in der Kreisliga Nord. Darunter auch der BC Schretzheim, der dieses Wochenende seinen ersten Heimsieg in der Kreisliga feiern kann. Die Eröffnungspartie der Aufsteiger SV Mauren und SV Donaumünster-Erlingshofen endete unentschieden.

