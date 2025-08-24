Reimlingen startet mit Heimpleite in die Saison

Die neue Kreisliga-Saison 2025/26 bringt einige neue Namen mit sich. Nachdem die B-Klassen aufgelöst und die Ligen neu eingeteilt wurden, finden sich nun mehr Teams aus dem Raum Dillingen in der Kreisliga Nord. Darunter auch der BC Schretzheim, der dieses Wochenende seinen ersten Heimsieg in der Kreisliga feiern kann. Die Eröffnungspartie der Aufsteiger SV Mauren und SV Donaumünster-Erlingshofen endete unentschieden.
