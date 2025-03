Perfekte Punkteausbeute für die Rieser Bezirksligistinnen

Jeweils drei Punkte nahmen am vergangenen Spieltag in der Bezirksliga Nord der Fußballerinnen die Teams aus dem Ries mit nach Hause. Während Maihingen/Deiningen die Gastgebeberinnen aus Baiershofen 4:0 abfertigten, hatte die SG Wechingen/Alerheim etwas mehr Mühe, den 2:1-Sieg zu sichern. Der spielfreie TSV Nördlingen bestritt ein Testspiel.

SV Grün-Weiß Baiershofen - SG Maihingen/Deiningen 0:4 (0:3). Durch kurzfristige Krankmeldungen war nur eine Auswechsel­spielerin einsatzbereit, aber die Rieserinnen waren gegen eine gute Heimmannschaft das effektivere und bessere Team. Die Baiershofnerinnen hatten nach einer kurzen Drangphase in der 5. Spielminute mit einem Distanzschuss, der knapp über das Kreuzeck strich, ihre erste und zugleich beste Tormöglichkeit. Mehr ließ die stabile SG-Abwehr nicht zu. In der 7. Minute fiel bereits das 0:1. Ein Steckpass von Eva Enslin zirkelte Lisa Koukol an der Torhüterin vorbei ins Netz. Von da ab häuften sich die Rieser Möglichkeiten. Die zunehmend härtere Spielweise der Gastgeberinnen, die wiederholt Hannah Scherer von den Beinen holten, ergab in der 28. Minute einen Freistoß knapp hinter der rechten seitlichen Sechzehnmeter­linie. Diesen schloss Lisa Koukol mit einem platzierten Schuss ins lange obere Eck zum 0:2 ab. In der 44. Minute kam ein klasse Pass von Lilli Seitz in die Schnittstelle und wieder konnte Lisa Koukol ihrer ständigen Bewacherin entwischen und traf ins kurze Eck zum 0:3.

Diese klare Führung gab der Mannschaft viel Sicherheit, die nach der Pause weiter das dominante Team war. In der 46. Minute zeigte die Heimkeeperin eine klasse Abwehrleistung, und sie blieb in den folgenden Minuten gefordert. Ausgehend von Hannah Scherer fiel das 0:4. Ein Pass kam zu Navina Brendle-Ritzal, die sich gegen zwei Abwehrspielerinnen durchsetzte. Ihren Pass konnte Lisa Koukol vor der herauslaufen­den Torhüterin blocken und anschließend ins leere Tor schieben.

SG Maihingen/Deiningen: Leonie Wassermann im Tor, Pia Häckel, Andrea Koukol, Lena Stimpfle, Lena Wiedemann, Hannah Scherer, Eva Enslin, Lilli Seitz, Lisa Koukol, Navina Brendle-Ritzal, Nathalie Link und Johanna Wiedemann.

Damen der SG Wechingen/Alerheim feiern knappen 1:2-Auswärtssieg gegen FC Gerolsbach

FC Gerolsbach - SG Wechingen/Alerheim 1:2 (0:0). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Die Gäste aus Wechingen/Alerheim hatten zwar mehr Spielanteile und Chancen, doch die Führung wollte zunächst nicht fallen. Nach der Pause brachte Pia Wagner frischen Wind ins Team, sie hatte nur fünf Minuten später eine Großchance. Im 16-Meter-Raum setzte sie sich unter Bedrängnis durch, scheiterte jedoch zweimal am Torwart.

In der 59. Spielminute erzielte Melanie Bengesser mit einem strammen Freistoß aus etwa 20 Metern die verdiente Führung für die SG, indem sie den Ball unter die Latte setzte. Nur drei Minuten später antworteten die Gastgeber: Nina Weber erzielte den Ausgleich (62.). Doch die SG antwortete prompt: In der 65. Minute traf Sarah Baumann mit einem präzisen Schuss ins linke Eck und stellte die Führung wieder her. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, doch die gut stehende Abwehr der SG, unterstützt von Torhüterin Carina Schuster, ließ keine weiteren Treffer zu.

SG Wechingen/Alerheim: Schuster, Schroeppel (ab 48. Wagner), Wimmer, Haas, Leinfelder (Heisler), Bengesser, Baumann, Bissinger, Faelschle, Staufer, Gentner

TSV Nördlingen hält sich auf Betriebstemperatur

Testspiel: SGM ­ DJK SG Wasseralfingen/Neuler - TSV 1861 Nördlingen 1:10 (1:4). Mit starken ersten 20 Minuten, in denen Resi Gnugesser (2), Antonia Kawan und Angelina Truffellini bei einem Gegentor von Mona Sauter, die klare 4:1-Führung herstellten, war das Spiel zur Halbzeit entschieden. Mit tollen Spielzügen auf dem Kunstrasenplatz „Bürgle“ kombinierten sich die Rieserinnen durch die Tore von Angelina Truffellini, Linda Löw (2), Toni Kawan, Lisa Kutzsch und nochmals von der spielfreudigen Resi Gnugesser zum 10:1-Kantersieg.

TSV 1861 Nördlingen: Lisa Schweiger, Theresa Gnugesser, Isabell Schmidbaur, Lisa Kutzsch, Linda Löw, Janine Feuerpeil, Angelina Truffellini, Antonia Kawan, Pia Engelhardt, Jana Schneid.