Rieser Bezirksliga-Fußballerinnen bleiben im Rennen um den Titel

Es bleibt spannend in der Fußball-Bezirksliga der Frauen: Zwar führt der SV Thierhaupten nach dem zwölften von 22 Spieltagen die Tabelle mit 22 Punkten an, doch mit einem beziehungsweise drei Punkten weniger folgen der TSV Nördlingen und die SG Maihingen/Deiningen. Beide haben außerdem ein Spiel weniger als der SVT. Mit ihren Siegen am Wochenende haben die Fußballerinnen aus Krater jedenfalls mit dem Spitzenreiter Schritt gehalten.

SG Maihingen/Deiningen – TSV Bissingen 4:0 (3:0). Fast alle Spielerinnen standen SG-Trainer Benjamin Kohler für das Heimspiel in Deiningen zur Verfügung. Mit einer sattelfesten Abwehr und einem torhungrigen Angriff wurden Schlusslicht Bissingen folgerichtig klar die Grenzen aufgezeigt. Schon nach drei Minuten nutzte Lisa Koukol einen Abwehrfehler der Gäste zum 1:0. Das Rieser Team setzte sich fortan in der Hälfte der Gäste fest, die kaum über die Mittellinie kamen. Die stabile Abwehr um Lena Stimpfle und Lena Wiedemann ermöglichte dem TSV in der ersten Spielhälfte keinen Torabschluss. Nach Ballgewinn von Pia Häckel und perfektem Pass in die Schnittstelle war es Navina Brendle-Ritzal, die sich im Strafraum durchsetzte und den Ball im zweiten Versuch im linken Kreuzeck versenkte (24.). In der 44. Minute fiel das 3:0: Koukol setzte einen satten Schuss aus gut 18 Metern unter die Latte.

Die zweite Halbzeit eröffnete SG-Spielerin Lilli Seitz mit einem Distanzschuss über den Querbalken. Nach Chancen von Chantal Engberg und Lisa Koukol folgten die zehn besten Minuten der Bissinger Damen, ihr einziger Torabschluss wurde aber von Lena Wiedemann von der Linie gekratzt. Danach übernahm wieder die SG und schoss das 4:0: Nach Abspielfehler der Gäste schlenzte Lisa Koukol frei vor der Torhüterin ins lange Eck (70.). Weitere Tore verhinderte die starke TSV-Schlussfrau Luisa Sporer. Zuschauer: 50. (sgmd)

SG Maihingen/Deiningen: Wassermann; L. Wiedemann, L. Stimpfle, P. Häckel, L. Hertle, E. Enslin, H. Scherer, L. Seitz, L. Koukol, Ch. Engberg, N. Brendle-Ritzal, N. Link, N. Specker, H. Bettinger

Frauenfußball-Bezirksliga: Starker Nördlinger Auftritt bei Joshofen Bergheim

SpVgg Joshofen Bergheim – TSV 1861 Nördlingen 0:3 (0:2). Mit einem weiteren Auswärts-Dreier und einer sehr souveränen Vorstellung kamen die Nördlinger Damen aus dem Kreis Neuburg zurück ins Ries. Abwehr-Reckin Selina Holzner hatte die Heim-Torjägerin Violette Frese gut im Griff, was maßgeblich für den Sieg war. Anfänglichen Torannäherungen von Lisa Schweiger und Antonia Kawan ließ Alica Böhnle nach Vorlage von Jana Schneid mit einem gezielten Flachschuss die TSV-Führung folgen (28.). Lisa Schweiger visierte danach bei ihrem Freistoß aus 20 Metern die Lattenunterkante an, Antonia Kawan reagierte auf den Abpraller mit einem Kopfball zum 0:2 (32.). Ein sattes Pfund von Violetta Frese konnte an den Außenpfosten gelenkt werden, und nochmals Frese knallte einen Freistoß erneut ans Gebälk (36./41.). Ein Konter über TSV-Spielmacherin Jana Schneid hätte sogar noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen können (42.).

Im zweiten Abschnitt kontrollierte Nördlingen Ball und Gegner. Mit einem Pfosten-Knaller ließ Linda Löw aufhorchen und kurz darauf hatte Kawan mehrere Großchancen (52./61./64.). Erneut Violetta Frese scheiterte mehrfach an der Gästekeeperin, ehe die emsige Theresa Gnugesser nach Böhnle-Flanke mit einer tollen Direktabnahme den Sack zu machte – das 0:3 (70.). Kawan scheiterte nochmals am Pfosten und der eingewechselten Angelina Truffellini wurde ihr Treffer nach Böhnle-Ecke wegen einer Abseitsstellung die Wertung versagt. Zuschauer: 40. (schra)

TSV Nördlingen: M. Schneider; P. Meier, Th. Gnugesser, J. Schneid, I. Schmidbaur, L. Löw, L. Schweiger, S. Holzner, A. Böhnle, S. Eberhardt, A. Kawan