TSV Nördlingen kommt im Pokal gegen Sonthofen weiter

Der TSV Nördlingen hat im Toto-Pokal auf Verbandsebene die zweite Runde mit dann noch insgesamt 32 Mannschaften erreicht. Beim 1. FC Sonthofen, ebenfalls Bayernligist, siegten die Rieser vollauf verdient 3:1. Gerade in der Anfangsphase waren die Schützlinge von Nördlingen-Coach Daniel Kerscher den Oberallgäuern überlegen.

Die Startelf war gegenüber der 1:2-Niederlage gegen den FC Pipinsried auf vier Positionen verändert: Anstatt Torwart Daniel Martin, Nico Schmidt, Mario Taglieber und Jonathan Grimm standen Keeper Alverik Montag, Paul Rauser, Jan Reicherzer und Luca Trautwein von Beginn an auf dem Rasen. Der Start der Gäste war trotz der 190 Kilometer Anreisestrecke fulminant: Bereits in der dritten Minute passte ein Freistoß von Hans Rathgeber genau ins kurze Eck. Und drei Minuten später untermauerte Mirko Puscher seine derzeit gute Form mit dem 0:2, als er aus 25 Metern ins lange Eck traf.

TSV Nördlingen im Pokal: Sonthofens Anschlusstor bricht die Rieser Überlegenheit

In der 21. Minute fiel beinahe das 0:3, doch Jens Schüler schoss 1. FCS-Torwart Niklas Neubert genau in die Arme. Die ersten 25 Minuten gehörten klar den zweikampfstarken Nördlingern, die auch bei zwei, drei schnellen Umschaltmomenten glänzten. Mit dem Anschlusstor von Sezer Yazir (26.) – einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck – begann allerdings eine Phase leichte Oberallgäuer Überlegenheit, die sich aber nicht durch klare Torchancen bemerkbar machte.

Auch die zweite Hälfte eröffneten die Gäste mit einer Menge Schwung. Puscher zog zweimal vom Leder (47./49.), wobei er einmal die Latte anvisierte. Klare Gelegenheiten für die Heimelf blieben auch in der Folgezeit Mangelware. Ganz anders die Gäste, bei denen Simon Gruber an einem tollen Reflex von Torwart Neubert auf der Linie scheiterte (74.). In der 78. Minute landete ein abgewehrter Ball der Gäste bei Felix Graßl, dessen 25-Meter-Schuss aber sein Ziel verfehlte. Die endgültige Entscheidung brachte die 80. Minute mit dem 1:3 durch Simon Gruber, der schon an gleicher Stelle beim Punktspiel getroffen hatte.

Icon Vergrößern Nördlingens Simon Gruber (schwarzes Trikot) machte mit dem Tor zum 3:1-Endstand alles klar. Foto: Dieter Latzel Icon Schließen Schließen Nördlingens Simon Gruber (schwarzes Trikot) machte mit dem Tor zum 3:1-Endstand alles klar. Foto: Dieter Latzel

Nächster Gegner des TSV Nördlingen wird am Donnerstagabend gezogen

Am Donnerstagabend (ab 18 Uhr) lost der Bayerische Fußball-Verband (BFV) gemeinsam mit Partner Lotto Bayern im Münchner „Haus des Fußballs“ die Paarungen für die zweite BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb aus. Die Lose zieht Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern, die Aufsicht hat Verbands-Spielleiter Josef Janker.

1. FC Sonthofen: Neubert; Lorenz, Holzapfel (ab 73. Saric), Bechter, Yazir (ab 73. Wiedemann), Simon (ab 46. Schmölz), Martin, Graßl, Lutz, Sucur, Hindelang (ab 58. Youssef).

TSV Nördlingen: Montag; Käser (ab 71. Hertlein), Schüler, Rathgeber (ab 46. Taglieber), Rauser (ab 58. Schmidt), Trautwein, Puscher, Reicherzer (ab 68. Brandt), Mayer, Gruber, Schröter.