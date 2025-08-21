Icon Menü
Fußball: TSV Möttingen und TSV Mönchsdeggingen stellen eine Spielgemeinschaft – das sind die Gründe

Fußball

Neue SG Möttingen/Mönchsdeggingen: Aus Rivalen muss ein Team werden

In der Kreisklasse Nord 1 gehen Möttingen und Mönchsdeggingen diese Saison gemeinsam an den Start. Warum das nötig ist und wie es funktionieren soll.
Von Klaus Jais
    Im Juli 2023 spielten sie noch gegeneinander: Links Oliver Heider vom TSV Möttingen, rechts Philipp Beck vom TSV Mönchsdeggingen.
    Im Juli 2023 spielten sie noch gegeneinander: Links Oliver Heider vom TSV Möttingen, rechts Philipp Beck vom TSV Mönchsdeggingen. Foto: Klaus Jais

    Noch sind sie nicht in der Mehrzahl, aber es werden immer mehr. In der Fußball-Kreisklasse Nord I und in der A-Klasse Nord 1 sind es bereits deren vier, in der Kreisklasse Nord 2 und in der A-Klasse Nord 2 sind es jeweils zwei und in der Kreisliga Nord gibt es nur eine. Die Rede ist von sogenannten Spielgemeinschaften, abgekürzt nur SG genannt. Jüngste SG ist die zwischen dem TSV Möttingen und dem TSV Mönchsdeggingen. Unser Mitarbeiter Klaus Jais hat Oliver Heider, den sportlichen Leiter des TSV Möttingen, und Matthias Arndt, den Abteilungsleiter des TSV Mönchsdeggingen, nach den Hintergründen befragt.

