U15-Fußballer des TSV Nördlingen sind weiter obenauf

Mit einem 8:2-Kantersieg im Gepäck ist die Fußball-U15 des TSV Nördlingen von ihrem Auswärtstrip zur SG Quelle Fürth ins Ries zurückgekehrt. Die Rieser gehören nun zum punktgleichen Führungstrio, zusammen mit dem TSV Schwaben Augsburg und SGV Nürnberg-Fürth.

Schon nach acht Minuten die Führung der Gäste, als Ben Müller die Vorlage von Ludwig Stüber eiskalt zum 0:1 ins lange Eck verwandelte. 120 Sekunden später erhöhte Maxim Rolev mit einem platzierten Flachschuss aus 15 Metern auf 0:2. Wieder nur vier Minuten später fiel das 0:3 durch einen von Müller verwandelten Foulelfmeter. In Minute 16 folgte gar das 0:4, als Jakob Ott erhöhen konnte.

Fußball-U15-Bayernliga: Nördlingen trotz Kantersieg gegen Fürth noch mit Luft nach oben

Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel und gestalteten die Partie bis zur Halbzeit ausgeglichen. Dies änderte sich aber in Spielminute 40, als Temizel einen weiteren Foulelfmeter zum 0:5 verwandelte. 180 Sekunden später erhöhte derselbe Spieler mit einem platzierten Distanzschuss auf 0:6. Das 0:7 nach 45 Minuten war dann wieder Ott vorbehalten, der sich stark im gegnerischen Sechzehner behaupten konnte. Das 0:8 fiel durch Paul Bachmann, der einen Abpraller nach Ecke im Tor unterbrachte (48.).

Mit diesem deutlichen Vorsprung ließen die Rieser dann erheblich nach und gestatteten den Einheimischen mehrere hochkarätige Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur. Diese wurden dann nach 61 und 67 Spielminuten zum 2:8 auch genutzt. Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Ein sicher auch in der Höhe verdienter Sieg durch zwei sehr gute Phasen in jeder Halbzeit. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in den restlichen Spielphasen nicht die Präsenz auf dem Spielfeld hatten und es nicht verstanden haben, den Gegner mit Ballbesitzfußball nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. An diesen Dingen müssen wir arbeiten, um eben auch Spielkontrolle über die volle Distanz erreichen zu können.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Pugel (TW); Bachmann, Wagner (36. Rothbauer), Maurer, Rieger, Randi, Temizel, Stüber (53. Reicherzer), Rolev, Ott (46. Fromann), Müller (53. Bely), Weiß, Kempter, Scholz (ETW).