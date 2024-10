5:2-Sieg für die Bayernliga-U15: In der Höhe sehr schmeichelhaft

Einen schwer erkämpften, glücklichen 5:2-Heimsieg gegen unbequem zu spielende Gäste aus Wendelstein hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen im zweiten Heimspiel der Saison gefeiert.

Auf schwierigem Geläuf im Rieser Sportpark war in den ersten 20 Minuten kaum Nennenswertes zu berichten. Viele Ballverluste und kaum zusammenhängende Aktionen auf beiden Seiten verhinderten klare Chancen. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte bekamen die Gäste aus Wendelstein zunehmend ein Übergewicht, und so war es nicht verwunderlich, dass nach einer halben Stunde die Führung fällig war. Nach mehreren Eckbällen waren die Einheimischen nicht in der Lage, das Spielgerät zu klären, und so konnte Abwehrchef Nico Schäfer den von der Querlatte zurückprallenden Ball zum 1:0 für die Mittelfranken über die Linie drücken.

Fußball-U15-Bayernliga: Nördlingen lässt Wendelstein zu leicht ins Spiel kommen

Nur zwei Minuten später hatten die Gäste durch einen Konter über die rechte Seite die Möglichkeit zu erhöhen, scheiterten aber an Heimtorwart Max Stenzenberger. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann der überraschende Ausgleich der Heimelf: Nach einer geklärten Ecke wurde konsequent nachgesetzt, der eroberte Ball in den Strafraum auf den zweiten Pfosten geflankt, wo dann Jakob Ott direkt aus zehn Metern verwandeln konnte.

Vom Anspiel weg aber gab es die kalte Dusche für die Heimelf. Als sich die komplette linke Seite im Tiefschlaf befand, konnte der gegnerische Außenverteidiger ungehindert bis zur Grundlinie marschieren und seine Hereingabe vollendete Hannes Krach mit seinem vierten Saisontor zur neuerlichen Gästeführung. Ab Minute 50 wurde der Druck der Einheimischen durch einige Wechsel beziehungsweise Umstellungen größer und der gegnerische Strafraum dadurch besser bespielt. Es ergaben sich mehrere gute Freistoßpositionen. Eine davon führte nach 61 Minuten durch einen tückisch aufsetzenden Freistoß von Muhammed Temizel zum 2:2-Ausgleich.

TSV-Spieler sorgen erst gegen Ende für den klaren Sieg

Danach drückten die Einheimischen auf die Führung, welche dann auch nach 68 Minuten zu notieren war. Wieder nach einem gut getretenen Freistoß durch Temizel war Jakob Ott per Kopf zur Stelle und markierte den 3:2-Führungstreffer. In der Nachspielzeit (72. und 74.) fiel die Entscheidung. Das 4:2 erzielte Ben Müller nach einem Alleingang im Nachschuss und für das 5:2 war der gleiche Akteur verantwortlich, als Nördlingen sich endlich im Pressing den Ball erobern konnte und Ali Khraizat den Torschützen mustergültig bedient hatte.

Fazit von Trainer Markus Leister: „Leider haben wir es nicht verstanden, die Kompaktheit der Wendelsteiner aufzubrechen. Wir waren viel zu statisch, hatten wenig Bewegung und kaum Lösungen, um sie in Verlegenheit bringen zu können. Auch wäre ein 0:2 möglich gewesen. Aber aufgrund der letzten 20 Minuten sicherlich kein unverdienter Sieg, wenngleich doch um ein, zwei Tore zu hoch.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Stenzenberger (TW); Maurer (ab 44. Bely), Bachmann, Ott, Rothbauer (ab 49. Randi), Wagner, Rieger, Stüber (ab 49. Rolev), Fromann (ab 65. Reicherzer), Müller, Temizel (ab 72. Khraizat); Scholz (ETW).