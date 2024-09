Startseite Icon Pfeil nach unten Nördlingen Icon Pfeil nach unten Lokalsport Icon Pfeil nach unten Knapper Kampf: U15 des TSV Nördlingen unterliegt SGV Nürnberg/Fürth

Eine etwas unglückliche 1:2-Niederlage auf dem kleinen Kunstrasenplatz der SGV Nürnberg/Fürth hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen am Samstag einstecken müssen. Der Führungstreffer der Gastgeber ist kurios.

In einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde waren zwingende Möglichkeiten nicht zu verzeichnen. Nach 18 Minuten hatten die Gastgeber die Möglichkeit auf die Führung, als der einheimische Stürmer schoss aber übers Tor. Den ersten Abschluss der Nördlinger hatte Ben Müller (22.), er schoss ebenfalls zu hoch. Der Führungstreffer der Gastgeber folgte wenig später: Als Nördlingens Torwart Nevio Pugel zu lange brauchte, um ein Rückspiel sauber zu verarbeiten, kam er unter Druck und schoss beim Klärungsversuch seinen Mitspieler Paul Bachmann an. Von diesem prallte dann der Ball ins Tor (22.). Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich ein verbissenes Kampfspiel, das sich zumeist in der Mittelzone abspielte, ohne große Höhepunkte jedoch.

Fußball-U15-Bayernliga: Zwei Fehler der Nördlinger werden in Nürnberg hart bestraft

In den ersten zehn Minuten nach der Pause neutralisierten sich die Teams. In der 46. Minute aber (Spielzeit in der U15-Bayernliga sind zweimal 35 Minuten) fiel dann doch das 2:0 für die Gastgeber: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde dieser durch die Gäste nur unzureichend geklärt, Armin Gracanin donnerte den zweiten Ball aus 14 Metern ins Tor. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und hatten zwei Minuten später eine gute Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, als Müllers Abschluss aus 16 Metern über das Tor flog. Der verdiente Anschlusstreffer war nach 59 Minuten fällig: Jonas Rothbauer konnte Müllers energisches Nachsetzen zum 2:1 veredeln.

In den letzten zehn Minuten versuchten die TSV-Kicker durch einige Wechsel beziehungsweise Umstellungen, zum Ausgleich zu kommen. Dadurch hatten die Gastgeber Konterchancen, aber auch die Nördlinger blieben gefährlich. In der Nachspielzeit (72.) hatte Kapitän Paul Wagner die Möglichkeit auf das 2:2, als er freistehend eine Freistoßflanke von Leon Randi aus acht Metern über den Kasten köpfte. So blieb es beim 2:1 für den Tabellenersten.

Fazit von Trainer Markus Leister: „Eine nicht unverdiente, aber auch durchaus vermeidbare Niederlage. Wer auf diesem Niveau solche Fehler macht, wie bei beiden Gegentoren, der wird in der Liga knallhart bestraft. Wir haben in den entscheidenden Phasen die so wichtigen zweiten Bälle nicht für uns entscheiden können und im letzten Drittel hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, in der Liga mithalten zu können.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen U15: Pugel; Bachmann, Ott, Maurer, Wagner, Rieger (ab 69. Römer), Stüber (ab 50. Fromann), Bely (ab 41. Randi), Temizel (ab 66. Reicherzer), Rolev (ab 58. Rothbauer), Müller; ETW Stenzenberger.