TSV-U15 verteilt Geschenke im Allgäu

Mit einer 3:5-Niederlage im Gepäck hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen den Heimweg aus Memmingen antreten müssen. Es war die zweite Saisonniederlage für den Bayernligisten. Alle drei TSV-Tore erzielte Ben Müller.

Nach 13 Minuten fiel die Gästeführung, als Ben Müller nach Ecke einen ungenügend abgewehrten Ball im Nachsetzen verwandelte. Doch wie schon in der vergangenen Woche kassierte man postwendend einen Gegentreffer: Nach unsauberem Klärungsversuch und fehlender Absprache zwischen Torhüter und Abwehr fand der harmlose Weitschuss von Floris Nrecaj den Weg ins Nördlinger Tor. Ab diesem Zeitpunkt schwammen die jungen TSV-Kicker und hatten Glück, nicht gleich einen Doppelschlag hinnehmen zu müssen, als TSV-Torhüter Nevio Pugel eine Großchance des FCM entschärfen konnte.

Fußball-U15-Bayernliga: Tore schießen leicht gemacht bei Memmingen gegen Nördlingen

Der 2:1-Führungstreffer fiel allerdings doch, als Florian Fendt eine schwache Nördlinger Abwehrleistung bestrafte und aus 16 Metern in zentraler Position humorlos abschloss (24.). Nur zwei Minuten später der neuerliche Ausgleich durch die Rieser, als Maxim Rolev im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Ben Müller verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:2. Wieder nur fünf Minuten später führte Memmingen wieder, als nach einem unnötigen Fehler im Spielaufbau Imran Berisha quasi das 3:2 aufgelegt wurde.

In der zweiten Hälfte wogte das Spiel hin und her, wobei die klareren Aktionen auf Seiten der Einheimischen zu verzeichnen waren. Eine davon führte zum 4:2, als von Nördlingen wieder ungenügend geklärt wurde und Berisha seinen Doppelpack aus 14 Metern schnürte (57.). Die Gäste versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen, und das gelang nach 68 Minuten, als Ben Müller einen zweiten Elfmeter (nach Foul an Kapitän Paul Wagner) zum 4:3 verwandelte. In den verbleibenden Minuten versuchte die U15 des TSV alles, kam jedoch nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor. Ganz im Gegenteil: Nachdem man es nicht schaffte den gegnerischen Offensivspieler von der Mittellinie bis zum eigenen Strafraum zu stoppen, holte dieser clever den entscheidenden Freistoß heraus, der dann – nicht ganz unhaltbar – zum 5:3 für die Gastgeber einschlug.

Fazit von TSV-Trainer Markus Leister: „Leider haben wir heute sehr, sehr viele Einladungen der Marke ‚Tore schießen leicht gemacht‘ den Gastgebern verschickt und geschenkt. Wir haben ungenügend verteidigt, waren in den gefährlichen Zonen nicht aggressiv und konsequent genug beim Gegenspieler und Memmingen hat dies gnadenlos ausgenutzt. Wenn man auswärts drei Tore erzielt, sollte man eigentlich nicht ohne Punkte nach Hause fahren müssen.“ (AZ/jais)

TSV Nördlingen: Pugel; Ott (ab 36. Rothbauer), Maurer, Bachmann (ab 65. Kempter), Wagner, Rieger, Randi (ab 43. Stüber), Temizel, Bely (ab 43. Fromann), Rolev, Müller; Stenzenberger (ETW).