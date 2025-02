Nördlinger Fußball-U15 will bei der Landesmeisterschaft mutig auftreten

Die Endrunde um die Bayerische Hallenmeisterschaft der U15-Junioren steigt an diesem Samstag, 8. Februar, in der Sporthalle Münchner Allee im oberbayerischen Bad Reichenhall. Als Schwäbischer Meister mit dabei ist die U15 des TSV Nördlingen, die sich laut Trainer Markus Leister vor den großen Namen nicht verstecken will

Die Nördlinger spielen in der Gruppe A gegen 1. FC Nürnberg (Regionalliga), SpVgg Bayreuth (Bezirkssieger Oberfranken, Bayernliga), 1. FC Passau (Bezirkssieger Niederbayern, Bezirksoberliga) und FC Würzburger Kickers (Bezirkssieger Unterfranken, Bayernliga). In der Gruppe B treten an: SpVgg 09 Ansbach (Bezirkssieger Mittelfranken, Bayernliga), TSV Milbertshofen (Regionalliga), SV Heimstetten (Bezirkssieger Oberbayern, Bayernliga), FC Ingolstadt 04 (Regionalliga) und Jahn Regensburg Futsal (Bezirkssieger Oberpfalz, Bezirksoberliga).

TSV-Trainer Leister vor Bayerischer Meisterschaft: „Wollen mutigen Hallenfußball zeigen“

„Bei den U15-Junioren schätze ich Titelverteidiger Milbertshofen und den 1. FC Nürnberg als Rekordsieger hoch ein. Aber Halle und Pokal folgen bekanntlich eigenen Regeln, von daher bleibt es spannend“, erklärte Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann bei der Auslosung der Gruppen. Am Start sind drei Regionalligisten, fünf Bayernligisten und zwei Bezirksoberligisten. Tickets für das Landesfinale kosten fünf Euro (ermäßigt drei Euro), für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. Anpfiff der ersten Partie ist um 11 Uhr. Der BFV bietet auch in diesem Jahr vom Landesfinale wieder einen Liveticker auf www.bfv.de an.

Markus Leister, der Trainer der U15 des TSV Nördlingen, hat die Auslosung nicht verfolgen können, wusste aber Bescheid, dass sich als letzte beide Mannschaften der Jahn Regensburg Futsal und die SpVgg Ansbach qualifizieren konnten. „Klar, das Teilnehmerfeld ist sehr stark, aber wir werden uns nicht verstecken, wollen mutigen Hallenfußball zeigen und vielleicht gelingt uns ja die eine oder andere Überraschung“, sagt der TSV-Trainer anfangs der Woche. Die Rieser sind schon am Freitagnachmittag aufgebrochen, um nach einer Übernachtung am Samstag ausgeruht und nur mit einer sehr kurzen Anreise ins Turnier starten zu können.

Der Sieger der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U15-Junioren qualifiziert sich für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft, bei der am 8. März in Ehningen (Baden-Württemberg) die Teilnehmer für die Deutsche Meisterschaft in Duisburg (14. bis 16. März) ermittelt werden.