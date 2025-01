Zum ersten Mal seit 18 Jahren: Nördlinger U15 ist Schwäbischer Meister

In der Gundelfinger Kreissporthalle wurde der schwäbische Futsalmeister der C-Junioren (U15) ermittelt. Aus dem Fußballkreis Donau waren vier Mannschaften am Start: in der Gruppe A der TSV Nördlingen und der FC Lauingen und in der Gruppe B der FC Gundelfingen und die (SG) SpVgg Altisheim/FC Zirgesheim. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld vom 1. FC Sonthofen und TSV Schwaben Augsburg (beide Gruppe A), sowie FC 07 Memmingen und TSV Königsbrunn (beide Gruppe B). Sieger wurde der TSV Nördlingen, der diesen Titel letztmals im Jahre 2007 errungen hatte. Damals war Volker Häfele der Trainer und zu den Spielern gehörten Akteure wie Nico Oefele, Robert Bosch, Manuel Meyer und Felix Schmidt, dem damals im Endspiel gegen die TSG Thannhausen das einzige Tor gelang.

Das Eröffnungsspiel TSV Nördlingen gegen FC Lauingen gewannen die Rieser mit 2:0 durch zwei Treffer von Maxim Rolev. Nach dem 1:0-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen den 1. FC Sonthofen (Torschütze: Jakob Ott) stand die Halbfinalteilnahme bereits fest, sodass die 1:2-Niederlage gegen den TSV Schwaben Augsburg nicht ins Gewicht fiel. Ben Müller hatte die Rieser in Führung gebracht. Im Halbfinale waren die vier Bayernligisten unter sich: Das erste Halbfinale gewann der TSV Schwaben Augsburg gegen den FC Gundelfingen 3:0, der TSV Nördlingen zog mit einem 2:0-Sieg über den FC Memmingen ins Endspiel ein. Leon Randi und Paul Bachmann trafen ins Schwarze. Das Spiel um Platz drei gewann der FC Memmingen gegen den FC Gundelfingen 5:4 (1:1) nach Siebenmeter-Schießen.

Futsal-U15-Bezirksmeisterschaft: TSV Nördlingen zeigt im Finale seine beste Leistung

Im Finale übernahmen von Beginn an die Leister-Schützlinge das Kommando und gingen durch Muhammed Temizel in Führung. Maxim Rolev schoss wenig später vorbei und Jakob Ott visierte die Latte an. Mit ihrer ersten guten Offensivszene erzielten die Violetten durch Sergej Nikolic den Ausgleich. Doch bereits zweieinhalb Minuten später gingen die Rieser durch einen von Ben Müller direkt verwandelten Freistoß wieder in Führung. Beim 1:3 scheiterte zunächst Niklas Maurer an Torwart Mann, doch der angeschlagene Jakob Ott sorgte für die Vorentscheidung. Endgültig entschieden war das Spiel, als Paul Bachmann einen Freistoß zum 1:4 in den Winkel jagte.

Icon Vergrößern Der Schwäbische U15-Futsalmeister: (hinten von links) Johannes Waldenmaier (stellvertretender Jugendleiter FC Gundelfingen), Friedrich Glück (Ehren-Bezirksjugendleiter), Paul Bachmann, Ben Müller, Leo Rieger, Jonas Rothbauer, Maxim Rolev, Niklas Maurer, Leon Randi, Paul Wagner (verletzter Kapitän), Trainer Markus Leister; (vorne von links) Max Stenzenberger, Muhammed Temizel, Jakob Ott und Louis Scholz. Foto: Klaus Jais Icon Schließen Schließen Der Schwäbische U15-Futsalmeister: (hinten von links) Johannes Waldenmaier (stellvertretender Jugendleiter FC Gundelfingen), Friedrich Glück (Ehren-Bezirksjugendleiter), Paul Bachmann, Ben Müller, Leo Rieger, Jonas Rothbauer, Maxim Rolev, Niklas Maurer, Leon Randi, Paul Wagner (verletzter Kapitän), Trainer Markus Leister; (vorne von links) Max Stenzenberger, Muhammed Temizel, Jakob Ott und Louis Scholz. Foto: Klaus Jais

TSV-Trainer Markus Leister urteilte über das Turnier: „Nach sehr zähem Beginn in den ersten beiden Gruppenspielen hat sich die Mannschaft stetig gesteigert, hatte natürlich auch das notwendige Glück speziell im Halbfinale gegen Memmingen und hat dann im Finale das beste Spiel im gesamten Turnierverlauf gezeigt. Der Finalsieg war auch in der Höhe gegen den Bayernligakonkurrenten aus Augsburg verdient. Kompliment an die ganze Truppe für die Qualifikation zur Bayerischen.“ Die Siegerehrung nahm Ehren-Bezirksjugendleiter Friedrich Glück vor.

Für den Schwäbischen Futsalmeister Nördlingen geht es am 3. Februar weiter

Der TSV Nördlingen ist als Schwäbischer Futsalmeister nun für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Diese wird am Samstag, 8. Februar, in der Sporthalle Münchner Allee in Bad Reichenhall ausgespielt. Ausrichterverein ist der TSV 1862 Bad Reichenhall. An den Start gehen beim Landesfinale die sieben Bezirks-Sieger sowie der 1. FC Nürnberg, der FC Ingolstadt 04 und der TSV Milbertshofen (alle C-Junioren-Regionalliga Bayern).

Die Auslosung der Endrunde zeigt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am 3. Februar ab 17 Uhr live auf seinem Instagram-Kanal. Amtierender Titelträger ist TSV München-Milbertshofen, der sich 2024 im Endspiel in Nördlingen mit 5:1 gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt hatte. Der Sieger der Bayerischen Hallenmeisterschaft der U15-Junioren 2025 qualifiziert sich für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft am 8. März in Ehningen (Baden-Württemberg).