Nördlinger U17 feiert den ersten Saisonsieg

Torjäger Ben Müller hat die Fußball-U17 des TSV Nördlingen mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg gegen den Tabellenletzten 1. FC Passau erlöst. Durch den ersten Saisonsieg sprangen die Schützlinge der Trainer Kazim Temizel und Simon Gruber ins Mittelfeld der Tabelle.

Die Rieser machten in der ersten Hälfte viele individuelle Fehler, dadurch kam die Passau gut ins Spiel. Ein Konter über Lukas Braun und Thierry Boko konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gastgeber in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren. Überraschend war dann die Gästeführung, als Lion Gebel einen Freistoß Richtung langes Eck schoss und der Ball im Tor landete, weil alle den Ball verpassten (15.). In der Folgezeit konnte Nördlingens Torwart Muhammed Dibrani sich mehrmals im Eins-gegen-Eins auszeichnen. Folgerichtig fiel dann der 1:1-Ausgleich, als ein Nördlinger beim Freistoß nicht aufpasste und sein Gegenspieler frei vor dem Tor zum Kopfball kam und Dibrani nicht mehr retten konnte.

Fußball-U17-Landesliga: Ben Müller sichert Nördlingen den ersten Saisonsieg gegen Passau

Die Nördlinger kamen stark verbessert aus der Kabine. Viel aggressiver und griffiger als zuvor gingen sie in die Zweikämpfe und drängten die Hausherren in deren Hälfte. Die Belohnung folgte in der 52. Minute, als der Torwart einen Schuss von Kapitän Boko nicht festhalten konnte und Lion Gebel sein zweites Tor ermöglichte. Fünf Minuten später aber gab es einen Ballverlust im Mittelfeld, die Passauer kombinierten mustergültig vors Tor und es stand 2:2.

Trotz mehrerer Halbchancen durch Ratmir Dzaparov, Müller und Boko und drückender Überlegenheit wollte der Siegtreffer lange nicht fallen, bis Benedikt Brenner auf Müller passte, der den Ball am Gegner vorbei legte und vom Sechzehner ins Kreuzeck traf. Die Freude über den ersten Saisonsieg war auch bei den zahlreich mitgereisten Eltern riesengroß. Schon am Freitag, 3. Oktober, ging es gegen Heimstetten weiter (Bericht folgt) und am Sonntag, 5. Oktober, ist die U17 um 13 Uhr zu Gast beim FC Stätzling. (AZ/jais)

TSV Nördlingen U17: Dibrani; Lo. Braun, Lu. Braun, Dzaparov, Eisen, Elbizim, Gebel, Müller, Seefried, Boko, Temizel (Bank: Brenner, Chahardoli, Gebhardt, Merz, Reitsam, Wagner, Weber)