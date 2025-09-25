Wieder nur ein Unentschieden für die Nördlinger U17

Auch im vierten Spiel der Landesliga Süd sind die U17-Fußballer des TSV Nördlingen ohne Sieg. Das unnötige 0:0 gegen den ASV Neumarkt war bereits das dritte Unentschieden in Folge.

Dabei begann das Spiel vielversprechend, als Gregor Seefried in der vierten Minute nach vorbildlichem Doppelpass mit Lion Gebel vor dem gegnerischen Tor auftauchte, aber der Torwart Hugo Buckenleib sowohl seinen Abschluss als auch den Nachschuss von Ben Müller parierte. Aber schon im Gegenzug konnte Heimtorwart Muhammed Dibrani sich auszeichnen, als er eine Eins-gegen-Eins-Situation für sich entschied.

Fußball-U17-Landesliga: Pfosten rettet in der Nachspielzeit den Punkt für Nördlingen

Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die weitestgehend im Mittelfeld stattfand. Die Schützlinge der Trainer Kazim Temizel und Simon Gruber spielten zielstrebig nach vorne und besaßen Schusschancen durch Thierry Boko und Ben Müller, wobei Letzterer kurz vor der Pause eine „Hundertprozentige“ liegen ließ.

Nach der Pause wurden die Rieser schwächer und Neumarkt gewann vermehrt die Zweikämpfe im Mittelfeld. In der 58. Minute dann fast das Gegentor, aber ein Spieler des ASV war knapp im Abseits. Bei sommerlichen Temperaturen und etlichen Wechseln ließ dann der Spielfluss nach. In der Nachspielzeit musste nochmal der Pfosten das 0:0 retten.

„Unsere Mannschaft muss die Überlegenheit in der ersten Hälfte zur Führung mit mindestens einem Tor nutzen. Nur mit Unentschieden kommt man in der Tabelle nicht vorwärts“, sagte Nördlingens Trainer Kazim Temizel nach dem Schlusspfiff des sehr guten Unparteiischen Michael Klinge (TSV Binswangen). Am kommenden Sonntag steht die weiteste Auswärtsfahrt nach Passau im Terminkalender. (AZ/jais)

Kader TSV Nördlingen U17: Dibrani; Lukas Braun, Brenner, Dzaparov, Eisen, Elbizim, Gebel, Müller, Reitsam, Seefried, Chahardoli, Temizel, Wagner, Weber, Lorenz Braun, Gebhardt, Merz