Nördlinger U17 erkämpft ein 3:3 im ersten Heimspiel

In einem guten Spiel der B-Junioren-Landesliga (U17) trennten sich der TSV Nördlingen und die SpVgg Landshut 3:3 (2:1). Die Gäste waren körperlich stark, zweikampf- und auch spielstark und gehören in dieser Verfassung zu den besseren Teams dieser Liga.

Die Rieser gingen bereits in der vierten Minute in Führung, als Thierry Boko im Zentrum den Ball eroberte, mit schnellen Schritten zwei Gegenspieler überlief und dann den finalen Pass auf Lion Gebel spielte, der im zweiten Versuch traf. Die Niederbayern hatten danach viel Ballbesitz und nach einer Viertelstunde die erste Chance, aber Torwart Muhammed Dibrani verkürzte den Winkel und lenkte den Ball an den Pfosten.

In der 22. Minute fiel der Ausgleich, als die Gäste über die linke Seite gut kombinierten, ein TSV-Verteidiger ausrutschte und der erste Schussversuch noch geblockt wurde, bevor letztendlich Bastian Wejnar vom Elfmeterpunkt zum 1:1 traf. Doch nur fünf Minuten später die erneute TSV-Führung, als Kenan Elbizims Freistoß einschlug, wobei Gregor Seefried den Keeper irritierte. Die Landshuter operierten viel mit langen Bällen und so entstand auch das 2:2 in einer Landshuter Drangphase (55.). Pech für die Gastgeber, dass zunächst der Schuss an den Pfosten ging, aber der Abpraller dem Kapitän Luis Bauland vor die Füße fiel.

Fußball-U17-Landesliga: Temizels Freistoßtreffer in der Nachspielzeit ist das 3:3

Ein langer Ball war auch der Ausgangspunkt für die erstmalige Führung der Gäste, die Arda Ucakli vier Minuten vor Ablauf der regulären 80 Minuten erzielte. Letztlich war es Muhammed Temizel, der noch zum 3:3 traf. Schiedsrichter Arjan Plooij (VfL Zusamaltheim) verhängte einen Freistoß, weil SpVgg-Torwart Adrian Vidosevic beim Abschlag übertreten hatte. Der hart geschossene Freistoß flog an die Unterkante der Latte und kam hinter der Torlinie zu Boden.

„Den einen Punkt hat sich meine Mannschaft verdient, weil sie unbändig kämpften und der Gegner ungemein stark war. Es war auch eine gute Reaktion der Mannschaft. Man hat gesehen, dass wir gegen eine Topmannschaft der Liga mithalten können. Garant für den Punkt war auch Torwart Muhammed Dibrani, der einige Gelegenheiten vereitelte“, sagte TSV-Trainer Kazim Temizel.