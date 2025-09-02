Landesliga-Start der Nördlinger U17 verläuft nicht nach Plan

Die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen sind mit einer Auswärtsniederlage in die neue Spielzeit gestartet. Die Rieser sind neu in der Landesliga und verloren mit 1:2 beim FC Gundelfingen, wobei das Endergebnis schon zur Pause feststand. „Wir haben uns selber geschlagen. Bis zum 2:0 spielten wir auf ein Tor und hatten eine mega gute Anfangsphase, sodass Gundelfingen kaum aus der eigenen Hälfte rauskam“, erklärt Nördlingens U17-Trainer Kazim Temizel.

Bereits nach zwei Minuten gab es die erste TSV-Chance, als nach einer Kombination Hannes Reitsam knapp das Tor verfehlte. Ben Müller kam nach einer geschickten Drehung zum Abschluss, schoss aber knapp drüber. Nach einer Eckballvariante lief Lion Gebel aufs kurze Eck, aber Torwart Johannes Scherer parierte. Chancen, um mindestens 1:0 oder 2:0 zu führen, waren vorhanden. Die Gastgeber hatten in der Anfangsviertelstunde eine gute Gelegenheit bei einem Konter.

Nördlingens U17-Trainer: „Gegen so einen Gegner muss man gewinnen“

In der 17. Minute erzielte der FCG in Person von Jakup Patrik das 1:0 mit einem Schuss aufs kurze Eck. Torwart Muhammed Dibrani war noch am Ball, konnte aber den Treffer nicht mehr verhindern. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhten die Gärtnerstädter auf 2:0 durch Leo Jüttner. Ausgangspunkt war ein Foul von Paul Wagner und ein schnell ausgeführter Freistoß. Eine Minute vor Seitenwechsel gelang den Temizel-Schützlingen das Anschlusstor durch Reitsam nach Vorlage von Torwart Dibrani. „Dieser Treffer war mental ungemein wichtig, aber es half nichts, wir fanden in der gesamten zweiten Hälfte keinen Zugang zum Spiel. Die Gundelfinger haben uns regelrecht runtergekämpft“, sagte Trainer Temizel.

Die Rieser hatten zwar noch ein paar Chancen durch Standards, aber es waren keine Hochkaräter. Auch die zwei vorgenommenen Wechsel änderten nichts. „Gegen so einen Gegner muss man gewinnen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Liga sehr viel Schwächere gibt“, erklärte Trainer Temizel. Ihre Heimpremiere hat die U17 am kommenden Sonntag, 7. September, um 11.30 Uhr gegen die SpVgg Landshut. Die Niederbayern besiegten am ersten Spieltag den TSV 1860 Rosenheim III. Die beliebten Freitagabendspiele sind in der Landesliga nicht erlaubt. (AZ/jais)