Zwei Meisterschaften für Goldburghausener Sportkegler

In einem würdigen Endspiel um die Meisterschaft holte sich die erste Mannschaft nach einem dramatischen und spannenden Spiel gegen Lauingen mit 14 Holz Vorsprung den Titel in der Kreisliga Nord 1. Bereits ein paar Stunden vorher macht die zweite Mannschaft im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Nördlingen mit einem 6:0 alles klar. Nach einem weiteren überzeugenden Auftritt wurde auch hier die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord 1 gebührend gefeiert. Die dritte Mannschaft hatte spielfrei. Aufgrund der anderen Ergebnisse des letzten Spieltages wurde die Mannschaft in der Kreisklasse A Nord 1 noch Vizemeister.



Kreisliga Nord 1: SKK Lauingen G1 - SKV Goldburghausen G1. 2:4 MP (7,0:9,0 SP) 2155:2169

Das Spiel war nichts für schwache Nerven. In den Startpaarungen holte Christian Rahm mit einem 3:1 und überragenden 573 Holz einen Punkt für seine Mannschaft. Markus Ostertag konnte seinen Gegner nicht halten und verlor klar mit 4:0. Somit stand es zur Halbzeit Unentschieden bei einem Holzrückstand von 38 Holz. In der zweiten Hälfte begann dann die Aufholjagd. Jürgen Förstner begann auf den ersten Bahnen stark, musste dann jedoch etwas abreißen lassen. Am Ende spielte er mit 538 Holz ein 2:2 nach Sätzen. Der Punkt ging jedoch aufgrund von vier Holz Differenz an die Gastgeber. Auf den Nachbarbahnen spielte Thorsten Steinmeyer grandios auf. Mit 565 Holz ließ er seinem Gegner keine Chance und gewann damit klar mit 4:0. Da die Gesamtanzeige zwischenzeitlich stehen geblieben war, wussten die Teams nicht gleich, wie das Spiel jetzt ausgegangen war. Nach Eingabe aller Ergebnisse dann die Erleichterung: 14 Holz mehr im Gesamtergebnis reichten zum 4:2-Sieg und damit zur Meisterschaft.

Stiegelmayr – Rahm Ch. 1:3 (555:573), Starke – Ostertag 4:0 (549:493); Heinemann – Steinmeyer Th. 0:4 (509:565), Prinz – Förstner Jü. 2:2 (542:538)

Kreisklasse Nord 1: SKV Goldburghausen G2 – ESV Nördlingen G2. 6:0 MP (12,0:4,0 SP) 2145:2031

Jakob Förstner holte in einem knappen Spiel mit sehr guten 523 Holz und 3:1 Sätzen den ersten Punkt. Julia Kohler baute den Vorsprung mit 513 Holz und ebenfalls 3:1 Sätzen weiter aus. Zur Halbzeit lag das Team mit zwei Mannschaftspunkten und 42 Holz Vorsprung klar vorn. In der zweiten Halbzeit zeigte Markus Allgeyer keine Schwäche. Mit hervorragenden 549 Holz und einem klaren 4:0 baute er den Vorsprung weiter aus. Schlusskeglerin Lena Götz kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Schwung. Am Ende holte sie mit einem 2:2 und dem Tagesbestwert von 560 Holz auch den letzten Punkt zum klaren 6:0-Heimsieg und damit auch zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft bei einem noch ausstehenden Spiel. (AZ)

Förstner Ja. – Hauk 3:1 (523:521), Kohler – Nigel 3:1 (513:473); Allgeyer M. – Gelle 4:0 (549:505), Götz L. – Gehring 2:2 (560:532)

Mit einem klaren 6:0-Heimsieg machten sie alles klar (von links), stehend: Lena Götz, Markus Allgeyer; kniend Julia Kohler, Jakob Förstner. Foto: Förstner