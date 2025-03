Goldburghausen holt sich die Tabellenführung

Nach dem Sieg im Auswärtsspiel gegen Höchstädt liegt die erste Mannschaft der Goldburghausener Kegler in der Kreisliga Nord 1 mit einem Punkt Vorsprung auf Lauingen an der Tabellenspitze. Ebenfalls auf Schlagdistanz ist die zweite Mannschaft nach ihrem Heimsieg gegen Rain. Ein Minuspunkt trennt sie von der Zweiten des ESV Nördlingen, der aber auch mit zwei Mannschaften Erfolge feierte.

Kreisliga Nord 1 SSV Höchstädt G1 – SKV Goldburghausen G1 2181:2263 (1:5). In den Startpaarungen holte Markus Ostertag ein 2:2 mit hervorragenden 572 Holz. Trotzdem musste er seinen Punkt abgeben. Mit 3:1 und 568 Holz holte dafür Christian Rahm den Punkt zum Ausgleich. Jürgen Förstner hielt seinen Gegner mit einem 2,5:1,5 und 552 Holz in Schach und gewann seinen Mannschaftspunkt. Jakob Förstner holte mit 571 Holz bei 2:2 nach Sätzen mit großem Holzvorsprung den letzten Mannschaftspunkt zum 5:1-Auswärtssieg.

Bieberich – Ostertag 2:2 (585:572), Kordik – Ch. Rahm 1:3 (530:568), Schadl – Jü. Förstner 1,5:2,5 (536:552), Kordik – Ja. Förstner 2:2 (530:571)

Kegeln: Goldburghausens Zweite bleibt im Titelrennen

Kreisklasse Nord 1 SKV Goldburghausen G2 – TSV Rain G2 2080:1907 (6:0). In der Startpaarung holte Jakob Förstner mit einem 2:2 und etwas Glück den ersten Mannschaftspunkt. Mit einem klaren 4:0 und sehr guten 530 Holz ließ Markus Ostertag seinem Gegner keine Chance. Zu Beginn der zweiten Hälfte baute Julia Kohler mit einem 3:1 und guten 518 Holz die Führung aus. In der Schlusspaarung dominierte Lena Götz mit 3:1 und 527 Holz. Durch diesen Sieg bleibt der Zweikampf an der Tabellenspitze mit dem ESV Nördlingen weiter spannend.

Ja. Förstner – Zinnecker 2:2 (505:499), Ostertag – Bachhuber 4:0 (530:424), Kohler – Landes 3:1 (518:500), L. Götz – Wilhelm 3:1 (527:484)

Kreisklasse A Nord 1 SSV Höchstädt G2 – SKV Goldburghausen G3 2161:2060 (6:0). In den Startpaarungen hielt Martin Förstner lange Zeit mit und holte ein 2:2. Seine 523 Holz reichten jedoch nicht zum Punktgewinn. Jana Götz musste sich mit 525 Holz geschlagen geben. In den Schlusspaarungen brachten die knappen 500er von Christina Pawlowski und Gotthard Volk keine Wende mehr.

Bieberich/Schadl – M. Förstner 2:2 (534:523), Schmid – J. Götz 3:1 (561:525), Ströbele – Pawlowski 2:2 (524:504), Mittring – Volk 3:1 (542:508)

Nördlinger Kegler präsentieren perfekte Bilanz des Wochenendes

Kreisliga Nord 1 TSV-SKC Baar-Ebenhausen G3 – ESV Nördlingen G1 2054:2173 (0:6). Dieter Wiedemann gewann sein Duell mit 526 Holz und nahm seinem Gegner 55 Kegel ab. Urban Singheiser setzte sich mit nur einem Holz mehr durch und erzielte den zweiten Punkt für die Nördlinger. Mit hervorragenden 563 Holz baute Gerd Häusler den Vorsprung auf 100 Kegel aus. Nils Singheiser als Tagesbester mit souveränen 566 Kegel nahm er seinem Gegenspieler 19 Holz ab und sorgte für eine wichtigen Sieg.

Appel – Wiedemann 471:526 (1:3), Kiesewetter – U. Singheiser 517:518 (1:3), Lo. Kopp/Gärtner – Häusler 519:563 (1:3), Le. Kopp – N. Singheiser 547:566 (1:3)

Kreisklasse Nord 1 SKK Mörslingen G2 - ESV Nördlingen G2 1938:2008 (1:5). Peter Hauk gewann mit 497 Holz ungefährdet sein Spiel. Auf der Nebenbahn sicherte sich Lothar Nigel beim Stand von 2:2 Sätzen aufgrund des besseren Ergebnisses den zweiten Punkt. Erika Gelle hielt ihre Gegnerin in Schach halten und machte weitere 40 Kegel gut. Albert Gehring aber hatte trotz guter 522 Kegel das Nachsehen, was aber nicht mehr ins Gewicht fiel. Mit diesem Sieg bleibt der ESV G2 an der Tabellenspitze. (AZ)

Otter – Hauk 453:497 (1:3), Bobinger – Nigel 474:485 (2:2), Pegoretti – Gelle 464:504 (1:3), Weber – Gehring 547:522 (3:1)