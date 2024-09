GC Hochstatt kürt seine Vereinsmeister

Den sportlichen Saisonhöhepunkt, die Clubmeisterschaft, haben die Mitglieder des Golf-Clubs Hochstatt mit Spannung erwartet. Der Wettbewerb sollte einmal mehr halten, was er versprach.

Werner Breyer, Titelverteidiger und einer der Mitfavoriten auf den Titel in der Herrenkonkurrenz, lag nach Tag eins gemeinsam mit dem 18-jährigen Christian Pilgermayer an der Spitze. Mit einer Runde von 73 Schlägen lagen beide gleichauf und konnten sich schon Abstand auf ihre Verfolger verschaffen. Tag zwei sollte die Entscheidung bringen: Pilgermayer spielte mit 71 Schlägen hervorragendes Golf, während Werner Breyer mit 77 Schlägen Federn lassen musste. Luca Baumann zog mit einer starken zweiten Runde von 73 Schlägen sogar noch an ihm vorbei und belegte im Gesamtklassement den zweiten Platz. Christian Pilgermayer sicherte sich mit insgesamt 144 Schlägen den Titel.

Vereinsmeisterschaft beim GC Hochstatt: Bei den Damen wird es spannend

Bei den Damen machte es Titelverteidigerin Lea Gerlach nach der ersten Runde mit 83 Schlägen spannend. Auf dem zweiten Rang war Marion Jooss mit nur einem Schlag Rückstand noch in Schlagdistanz. Auch in der zweiten Runde blieb es spannend: Gerlach notierte eine 81 auf der Scorekarte, während Jooss wiederum einen Schlag mehr verzeichnete. Mit insgesamt zwei Schlägen Vorsprung und einem Gesamtergebnis von 164 Schlägen fuhr Lea Gerlach erneut den Clubmeistertitel ein.

Der Titel der AK-50-Damen war Marion Jooss mit ihrem starken Ergebnis sicher. Mit insgesamt 166 Schlägen sicherte sie sich den ersten Platz in ihrer Altersklasse. In dieser Wertung bei den Herren gewann Gunter Siegmann mit Runden von 81 und 82 Schlägen den Pokal. Bei den Über-65-Jährigen gelang Herren-Clubmeister Werner Breyer überlegen der Sieg mit insgesamt 150 Schlägen. Bei den Damen setzte sich Ulrike Kopp mit Runden von 93 und 90, insgesamt 183, durch.

In der Wertung der AK 30 ging der Clubmeisterpokal an den Gesamt-Zweiten Luca Baumann, der sich diesen souverän mit Runden von 77 und 73 sicherte. In der Jugendkonkurrenz holte sich Vorjahressieger und Clubmeister Christian Pilgermayer, der bald bei den Deutschen Meisterschaften 2024 in seiner Altersklasse antreten wird, mit Runden von 73 und 71 Schlägen den Titel bei den Jungen. (AZ)