Golfer lochen in Hochstatt auch im Dunkeln ein

Im August ist im Golf-Club Hochstatt (bei Neresheim) erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Turnier bei Nacht ausgetragen worden. Das ursprünglich auf 40 Spielerinnen und Spieler limitierte Teilnehmerfeld musste auf insgesamt 80 erweitert werden, um alle Interessierten unterzubringen.

Gestartet wurde der Zweier-Scramble über neun Loch nach einer anfänglichen Stärkung vor dem Turnier um 20.30 Uhr. Die eine Hälfte der Turnierspieler ging auf den Bahnen eins bis neun an den Start. Die zweite Hälfte spielte ein separates Turnier auf den Bahnen 10 bis 18. Gespielt wurde mit Leuchtbällen. Um die Sicherheit und Orientierung der Spieler zu gewährleisten, wurde der Platz mit über 500 Leuchtelementen entsprechend ausgeleuchtet.

Night Cup im Golfclub Hochstatt kommt bei Spielern sehr gut an

Organisator Benjamin Klement erklärte gemeinsam mit Spielführer Roland Erhardt die Regeln des Turnieres. Ausgestattet mit Leuchtbällen gingen die Flights an den Start. Nach neun Loch wurden die Besten geehrt: Beim Night Cup auf den Löchern eins bis neun siegten in der Bruttowertung Hannes und Anni Eberhardt mit 16 Bruttopunkten. In der Nettowertung sicherten sich die Preise Gunter und Grit Siegmann mit 20 Nettopunkten vor Rainer und Susanne Mayer mit ebenfalls 20 Nettopunkten. Dr. Kai Gerlach und Heike Müller-Gerlach erzielten den dritten Platz mit 19 Nettopunkten.

Das Grün bei Nacht. Foto: Eichmeier

Im auf den Löchern 10 bis 18 ausgespielten Turnier siegten Marion und Luis Jooss mit 18 Bruttopunkten. In der Nettowertung gingen die Preise an Dr. Margarete Scheuermann und Gunnar Dürr auf Platz eins mit 21 Nettopunkten vor Maximilian und Julia Stade mit 20 Nettopunkten. Lenya Ludwig und Sabrina Birle-Gründel erreichten den dritten Platz mit 18 Nettopunkten.

Die Teilnehmer erwartete zum Ausklang nach dem Turnier noch ein Mitternachtssnack auf der Terrasse des schön beleuchten Clubhauses. Die Spieler waren begeistert von dem neu geschaffenen Turnier und sprachen sich für eine Wiederholung in der kommenden Saison aus. (AZ)