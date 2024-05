Nördlingens Mobby Ehrentreich beendet seine Golfer-Karriere

Beim GC Hochstatt ziehen sie den Hut vor ihrem Nördlinger Ausnahme-Spieler, der nach 40 Jahren die Golftasche an den Nagel hängt.

Einer der erfolgreichsten Golfer des Golf-Clubs Hochstatt Härtsfeld-Ries, Mobby Ehrentreich aus Nördlingen, hat mit der Saison 2023 seine aktive Golfkarriere beendet. Er kann auf 40 erfolgreiche Jahre als Mitglied im GC Hochstatt zurückblicken.

In diesen Jahren hat Ehrentreich an über 1200 Turnieren teilgenommen, wovon er 324-mal den ersten Bruttopreis abräumte. Er wurde mit dem Seniorenteam des Baden-Württembergischen Golf-Verbands (BWGV) viermal deutscher Meister. 1997 wurde er Seniorenmeister des BWGV und 2015 AK-65-Meister in Baden-Württemberg.

In Hochstatt haben nun wieder andere die Chance auf den Titel

Im Golf-Club Hochstatt hatte Mobby Ehrentreich von 1995 bis 2013 den Seniorenclubmeister-Titel sozusagen "abonniert". Als langjähriger aktiver Mannschaftsspieler für die Hochstatter Herren- und Seniorenmannschaft und darüber hinaus in seiner Funktion als Spielführer von 1986 bis 1992 hat sich Ehrentreich um den Golf-Club Hochstatt mehr als verdient gemacht. Darüber hinaus war er maßgeblich an der Entwicklung der "Galerie im Club" beteiligt, hat seine eigenen Werke dort ausgestellt sowie über mehrere Jahre die Ausstellungen organisiert und war unter anderem Turniersponsor bei der von ihm ins Leben gerufenen Art Trophy. (AZ)

