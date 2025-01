U18-Volleyballerinnen des TSV Nördlingen erringen großen Erfolg

Die Nördlinger Volleyball-Mannschaft der U18 weiblich hat bei der schwäbischen Meisterschaft einen hervorragenden dritten Platz erreicht und damit für einen Höhepunkt in der laufenden Saison gesorgt. Bei dem Turnier am Sonntag, 26. Januar, in Sonthofen kämpften die besten Teams der Region um den begehrten Titel. Der TSV Nördlingen zeigte sich in Topform und setzte sich in einem spannenden Turnier gegen starke Konkurrenz durch.

In der Vorrunde überzeugte das Team mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem starken Siegeswillen. Besonders in den ersten beiden Spielen gegen Sonthofen II und Marktoffingen II ließen die Nördlingerinnen nichts anbrennen und gewannen die Spiele jeweils 2:0. Im Anschluss hieß es, sich gegen Mauerstetten zu behaupten. Hier wuchs Nördlingen über sich hinaus. Doch es fehlte das nötige Quäntchen Glück und sie unterlagen mit 24:26 und 23:25.

TSV Nördlingen bei Volleyball-Bezirksmeisterschaft: 3. Platz ist ein großer Erfolg

Als Gruppenzweite trafen die Rieserinnen nun im Überkreuzvergleich auf den Favoriten Sonthofen I. Unter dem Motto „no risk, no fun“ spielte Nördlingen befreit auf. Am starken Gegner wachsen, lautete die Devise. Es gelang ihnen lange mitzuhalten und Sonthofen I zu einigen Auszeiten zu zwingen. Doch letztendlich hatte der Favorit den längeren Atem und Nördlingen musste sich mit 14:25 und 19:25 geschlagen geben.

Trotz vier Spielen in Folge ohne Pause zeigten die TSVlerinnen im Spiel um Platz drei erneut ihre Klasse. Gegen den BSC Illertal überzeugte das Team mit einem konsequenten Aufschlagspiel und einer stabilen Abwehrleistung im ersten Satz (25:17). Im zweiten Durchgang ließ allerdings die Kraft der Spielerinnen nach und sie verloren mit 23:25. Im dritten und allerletzten Satz des Tages kämpften sich die Rieserinnen zurück und entschieden das Spiel noch für sich (15:10). Am Ende dieses langen Wettkampftages standen die Mädels des TSV Nördlingen mit strahlenden Gesichtern auf dem Podestplatz und belohnten sich und ihr Trainerteam mit dem dritten Platz bei der schwäbischen Meisterschaft. (AZ)