U18 des TSV Nördlingen qualifiziert sich für den Bezirksentscheid

Mit einer überzeugenden Teamleistung und vor heimischem Publikum in der Schillerhalle haben sich die U18-Volleyballerinnen des TSV Nördlingen den ersten Platz im Qualifikationsturnier und damit die Teilnahme an der schwäbischen Meisterschaft gesichert.

In der Vorrunde trafen die Rieserinnen mit Trainerteam Frieß/Enßlin/Ellermann auf die Mannschaften Marktoffingen II, Augsburg-Hochzoll und Kirchheim. Nach unsicherem Start und einigen unnötigen Aufschlagfehlern fanden die Nördlingerinnen zurück ins Spiel gegen Marktoffingen II und entschieden das erste Gruppenspiel mit 2:0 in Sätzen (25:21, 25:12) für sich. Augsburg-Hochzoll war ein ernst zu nehmender Gegner, gegen den es im zweiten Gruppenspiel spannend zur Sache ging. Am Ende wurde es ein 1:1 (25:16, 21:25).

U18-Volleyball: Nördlingerinnen zeigen ihre beste Saisonleistung

Mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Kirchheim (25:13, 25:5) im letzten Gruppenspiel erarbeitete sich das Team die bessere Punktdifferenz zum bis dahin stärksten Gruppengegner Augsburg-Hochzoll und zog ins Final gegen Marktoffingen I ein. Wieder einmal standen sich damit zwei einander bestens bekannte Teams auf Augenhöhe im Duell um Platz eins gegenüber.

Nach Verlust des ersten Satzes (14:25) kämpften sich die Nördlingerinnen mit starken Angriffskombinationen eindrucksvoll zurück und gewannen den zweiten Durchgang mit 25:13. Die jungen TSV-Sportlerinnen spielten mit viel Engagement und Teamgeist, was sich im entscheidenden dritten Satz auszahlte: Mit 15:11 gelang im entscheidenden Moment der ersehnte Sieg und damit Platz eins der Qualifikation. Die schwäbische Meisterschaft am kommenden Sonntag, 26. Januar, in Sonthofen wird nun die nächste große Herausforderung für das Team sein, das nach diesem Erfolg voller Zuversicht in das kommende Turnier geht. (AZ)