An Weihnachten wird gekickt in der Hesselberghalle

Am ersten Weihnachtsfeiertag steigt in der Wassertrüdinger Hesselberghalle das 31. Mitternachtsturnier im Hallenfußball. Zehn Mannschaften spielen ab 18 Uhr um den Edeka-Holler-Cup in zwei Gruppen gegeneinander, und auch in diesem Jahr hat Cheforganisator Klaus Schüler wieder ein attraktives Teilnehmerfeld zusammengestellt. Wir werfen vorab einen Blick auf die beiden Gruppen.

Ein Blick auf die fünf Teams in der Gruppe A zeigt, dass hier fast alles möglich ist. Wenn man nach der Klassenzugehörigkeit in der laufenden Runde geht, sind die zwei Bezirksligisten TuS Feuchtwangen und SV Eintracht Alesheim leicht favorisiert. Allerdings hat der TSV Hainsfarth (Kreisliga Nord) schon in manchem Turnier überrascht und wird mit Sicherheit seine Chancen suchen. Hainsfarths Abteilungsleiter Holger Meyr sagt im Vorfeld: „Das Hallenturnier in der Hesselberghalle Wassertrüdingen ist immer ein Highlight. Die Stimmung während und nach dem Turnier ist jedes Mal super und der Spaß steht sicherlich im Vordergrund. Aber wir wollen uns auch sportlich von unserer besten Seite präsentieren. An einer Platzierung haben wir das aber nicht fest gemacht.“

Hallenfußball in der Hesselberghalle: In Gruppe A ist alles möglich

Dann wären da noch die zwei A-Klassen-Mannschaften SG Unterschwaningen/Geilsheim/Obermögersheim und das Veranstalterteam des TSV Wassertrüdingen. Beide Mannschaften mischen in ihren Ligen oben mit. Die SG steht auf Platz drei in der A-Klasse West und darf sich noch Chancen auf einen Platz ganz oben ausrechnen. Das Auftaktmatch der SG gegen den Lokalrivalen und Tabellenführer der A-Klasse 1 wird gleich die nötige Spannung aufbauen und ist sicherlich gleich ein richtungsweisendes Spiel. Der TSV überzeugte voriges Jahr und unterlag erst im Endspiel dem Bayernligisten TSV Nördlingen.

In der Gruppe B ist Bayernligist und Titelverteidiger TSV Nördlingen der Topfavorit, zumal die Mannschaft von Trainer Daniel Kerscher in der aktuellen Bayernligasaison einen guten Platz einnimmt. Allerdings kann Lokalmatador Jens Schüler aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen. Den SC Aufkirchen müssen die Nördlinger allerdings auf der Rechnung haben, denn der Tabellenzweite der Bezirksliga spielte schon immer eine gute Rolle beim Turnier und gewann es auch schon viermal. Er bekommt es im Auftaktspiel mit Neuling VfB Schillingsfürst zu tun, der in der Kreisliga um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielt.

31. Mitternachtsturnier des TSV Wassertrüdingen: Wer kann den TSV Nördlingen stoppen?

Weiter in der Gruppe B vertreten ist die „Mitternachtsturnier-Auswahl“ mit Spielern wie Peter Lechler, Oli Wörner, Fredi Skurka, Tobias Deeg, Sebastian Arold, Pascal Haltmayer, Daniele Consentino, Uwe Klostermeyer und Jan Weinmann. Bei dieser Mannschaft kann es noch Veränderungen geben, aber den „Oldies“ ist durchaus der Einzug ins Halbfinale zuzutrauen. Schließlich gehört der Gruppe noch der Tabellenführer der Kreisklasse Jura West an, die SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen. Hier könnten die letzten Gruppenspiele gegen 22.12 Uhr erst die Entscheidung bringen.

So kann man, wie eigentlich schon immer in den vergangenen 30 Jahren, mit Spannung den Gruppenspielen entgegenfiebern. Gegen 22.40 Uhr wird feststehen, welche Mannschaften ins Halbfinale eingezogen sind. Zur Krönung gibt es dann wieder das Finale, wenn es heißt: „Licht aus, Spot an“ zur Vorstellung der Spieler. Nach der Siegerehrung können die Spieler, Betreuer, Fans, Zuschauerinnen und Zuschauer dann noch das ein oder andere Gespräch mit einem Getränk im Mehrzweckraum der Hesselberghalle genießen. Für alle Besucher des Mitternachtsturniers gibt es genügend Speisen und Getränke, die die vielen Helferinnen und Helfer bereithalten. (AZ/jais)