Donau-Rieser Teams triumphieren in Wassertrüdingen

Als beste Spieler beim Mitternachtsturnier in Wassertürdingen wurden geehrt: (von links) Daniel Martin (TSV Nördlingen/Bester Torwart), Etienne Perfetto (TSV Rain/Bester Turnierspieler) und Simon Gruber (TSV Nördlingen/Bester Torschütze).

Plus Das Mitternachts-Turnier in der Hesselberghalle ist in schwäbischer Hand: Der TSV Nördlingen gewinnt, Rain und Holzkirchen folgen auf den Rängen zwei und drei.

Beim 30. Mitternachts-Hallenfußball-Jubiläumsturnier um den Edeka-Holler-Cup in der Wassertrüdinger Hesselberghalle hat der TSV Nördlingen in beeindruckender Weise seinen Titel verteidigt. Die Rieser besiegten im Endspiel den TSV Rain mit 7:1. Den Landkreis-Triumph komplett machte der SV Holzkirchen, der das Spiel um den dritten Platz gegen den A-Klassisten SG Gunzenhausen/Unterwurmbach mit 4:3 nach Siebenmeterschießen gewann.

Der TSV Nördlingen machte von Beginn an deutlich, dass er den Titel verteidigen möchte. Der 4:2-Sieg über den Landesligisten SC Aufkirchen war das knappste Ergebnis der Schreitmüller-Truppe. Es folgte ein 6:1 gegen die SG Gunzenhausen/Unterwurmbach (vierfacher Torschütze war Simon Gruber), ein 9:0 gegen den Kreisklassisten SG Bechhofen/Königshofen und ein 7:1-Sieg über den Kreisklassisten TSV Schopfloch. Am Ende waren es 26:4 Tore und der Gruppensieg. Gruppenzweiter wurde die SG Gunzenhausen/Unterwurmbach mit sieben Punkten und 10:11 Toren. Der SC Aufkirchen hatte zwar ein positives Torekonto, aber nur vier Zähler eingesammelt.

