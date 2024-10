Zwei neue Ehrenvorstände beim TSV Nördlingen

Der TSV 1861 Nördlingen hat zwei neue Ehrenvorstände. „In Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen und ihres unermüdlichen Engagements für den Verein“ ernannte man die langjährigen Vorsitzenden Helmut Beyschlag und Wolfgang Winter zu Ehrenvorständen. In einer kleinen Feierstunde am Sonntagabend begrüßte dazu der neue Vorsitzende Florian Engert in der TSV-Geschäftsstelle frühere und jetzige Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter sowie Unterstützer und Mitarbeiter des Nördlinger Großvereins.

