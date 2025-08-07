Auch im Sommer der Meister: Holzkirchens Stockschützen holen den Titel

An zwei Samstagen im Juni und im Juli hat in Buchloe die Bezirksliga-Meisterschaft im Stockschießen stattgefunden. 21 Mannschaften waren dabei, am Ende feierte ein Team aus dem Ries den neuen größten Erfolg seiner Abteilung: Die Moarschaft des SV Holzkirchen gewann die Meisterschaft und sicherte sich damit auch den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Dabei blieb es spannend bis zum Schluss.

Der SVH trat mit den Schützen Rainer Hubel, Harald Wagner, Bernd Siegfried und Marco Draxler an. Am ersten Spieltag zeigten sie auf dem schwer zu spielenden Estrich-Belag schwankende Leistungen. Nach der Auftaktniederlage gegen Dasing folgten drei Siege, ehe der Faden riss und der SVH drei Niederlagen am Stück kassierte. Holzkirchen fand sich in der unteren Hälfte der Tabelle wieder. Die Schützen aber pushten sich gegenseitig hoch und gewannen dank toller Moral ihre letzten vier Spiele, was mit Platz drei nach dem ersten Spieltag belohnt wurde – mit 14:8 Punkten hinter Buchdorf (20:2) und Olching (16:6).

Stockschießen-Bezirksliga: Holzkirchen dominiert am zweiten Spieltag

Selbstbewusst, aber ohne Druck, gingen die Rieser den zweiten Spieltag an. Holzkirchen startete diesen mit sechs Siegen, wobei auch die Derbys gegen Tagmersheim, Oberndorf und Spitzenreiter Buchdorf gewonnen wurden. Dies bedeutete, dass man fünf Punkte Vorsprung auf den vierten Platz hatte und noch zwei Punkte aus den letzten drei Partien zum Aufstieg brauchte. Die Mannschaft blieb konzentriert, gewann mit 10:3 gegen Obermeitingen und sicherte sich damit bereits den Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Spiel acht wurde ebenfalls gewonnen, somit lag der SVH nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Als es im letzten Spiel nach vier Kehren vier zu vier stand und bekannt wurde, dass Buchdorf sein letztes Spiel verloren hatte, wollten die Holzkirchner sich den Tag vergolden. Nach der fünften Kehre lagen sie aber mit vier zu fünf hinten und mussten somit in der letzten Kehre noch zwei Punkte holen. Der Gegner hatte eine Eins stehen, der SVH einen Stock noch im Feld und den letzten Schuss. Man entschied sich, alles zu riskieren, nahm die schnellste Platte – und tatsächlich gelang der perfekte Schuss. Der Jubel über die Meisterschaft war riesengroß. Die Stockschützen des SV Holzkirchen steigen somit erstmals in die Bezirksoberliga auf.

SV Holzkirchen blickt schon auf Wintersaison in der Bezirksoberliga

Dieser größte Erfolg der über 50-jährigen Abteilungsgeschichte sei laut Abteilungsleiter Marco Draxler nur Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der Kameradschaft der gesamten Abteilung Stockschießen möglich gewesen. „Am zweiten Spieltag passte mit neun Siegen aus neun Spielen einfach alles perfekt zusammen, mit Harald Wagner hatten wir einen zuverlässigen Moar und auf die Schützen Bernd Siegfried und Rainer Hubel war stets Verlass“, so Draxler. Nun freue man sich auf die restlichen Turniere der Sommersaison, ehe man sich Anfang Oktober in Haunstetten auf die Wintersaison 25/26 auf Eis vorbereitet, wo Holzkirchen im Februar ebenfalls die Meisterschaft feierte. (AZ)