Holzkirchner Stockschützen erreichen zwei dritte Plätze

Gleichzeitig haben am Samstag, 14. Juni, in Bertoldsheim und in Leinzell Stockschützen-Turniere stattgefunden. Die Stockschützen des SV Holzkirchen haben es sich nicht nehmen lassen, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen, und waren entsprechend mit zwei verschiedenen Mannschaften am Start.

Harald Wagner, Bernd Siegfried, Rudolf und Marco Draxler spielten für den SVH in Bertoldsheim. Bei hochsommerlichen Temperaturen und immer langsamer werden Bahnen fanden die Rieser am Anfang keinen konstanten Rhythmus, und so wurden von den ersten sechs Spielen drei gewonnen (Schrobenhausen 11:4, Tagmersheim 6:4, Karlskron 7:3) und drei verloren (Karlshuld 6:9, Königsmoos 1:8, Joshofen-Bergheim 3:7). In den letzten beiden Partien kam die Sicherheit zurück und Holzkirchen gewann gegen Harburg (9:2) und gegen Bertoldsheim (9:5), was am Ende mit 10:6 Punkten für einen guten dritten Platz reichte.

Holzkirchner Stockschützen im Doppeleinsatz: Auch in Leinzell steht am Ende Rang drei

In Leinzell, bei extrem langsamen Bahnen, war die Moarschaft des SV Holzkirchen mit den Stockschützen Werner Schmeißer, Wolfgang Thum, Willi Hörndlein und Reinhold Weeger am Start. Da Leinzell nur über zwei Bahnen verfügt, wurde das Turnier mit je vier Mannschaften in zwei Gruppen geschossen. Mit zwei Siegen (Wört 6:4, Nördlingen 5:4) und einer Niederlage gegen Dischingen (4:7) spielte man am Ende gegen Königsbronn um den dritten Platz. Trotz eines 0:3-Rückstands nach zwei Kehren gewannen die Holzkirchner das Spiel noch souverän mit 11:3 und belegten damit auch in Leinzell Platz drei. (AZ)