Integratives Spiel- und Sportfest in Nördlingen

Das P-Seminar des Theodor-Heuss-Gymnasiums organisiert ein Fest der Begegnung. Dabei zeigen 100 Kinder und Jugendliche der Hermann-Keßler-Schule ihr Können.

Kurz vor Ende des Schuljahres hat das P-Seminar Sport des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen unter der Leitung von Eva Leister im Gerd-Müller-Stadion in Nördlingen ein Sportfest für die Schülerinnen und Schüler der Hermann-Keßler-Schule Möttingen organisiert. Eingeteilt in 18 Riegen traten die insgesamt fast 100 Kinder und Jugendliche schließlich in den Wettkampfdisziplinen Wurf, Weitsprung und Sprint oder Rollstuhlfahren gegeneinander an, wobei am Ende bei der Siegerehrung alle mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden.

Über 100 Helfer im Einsatz

Die Plätze eins bis drei erhielten zusätzlich Medaillen. Als Pausenfüller hatte das P-Seminar verschiedene Spielestationen zu den Themen Balancieren, Werfen und Überqueren von Hindernissen vorbereitet, die Geschicklichkeit und Zielgenauigkeit forderten und den Kindern sowie Jugendlichen viel Freude und neue Bewegungserfahrungen bereiteten.

Über 100 Helferinnen und Helfer aus der Q11 und der 10E sowie zahlreiche Lehrerinnen, Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer der Hermann-Keßler-Schule unterstützten das P-Seminar tatkräftig, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Am Ende waren alle von der besonderen Atmosphäre des Festes begeistert, sodass für alle feststand, dass im kommenden Schuljahr sicherlich eine Wiederholung stattfindet. (AZ)