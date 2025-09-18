Großes Fußballfest eröffnet die Interkulturellen Wochen

Von 20. September bis 6. November öffnen sich in Nördlingen wieder Türen zu Gesprächen, Konzerten, Kulinarik, Ausstellungen und vielem mehr bei den Interkulturellen Wochen. Den Auftakt macht dieses Jahr erstmals ein Fußballturnier mit acht Mannschaften unterschiedlicher Nationen, einem Prominentenspiel, Musik und jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten. Es soll ein großes Fest werden, das den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten stärkt.

Das Ganze spielt sich am Samstag, 20. September, ab 14 Uhr auf dem Sportplatz bei der Turnhalle in der Augsburger Straße ab. Ausrichter sind die Stadt Nördlingen und der SC Athletik Nördlingen, die Schirmherrschaft hat BFV-Präsident Dr. Christoph Kern übernommen. Oberbürgermeister David Wittner, Athletik-Vorsitzender Matthias Wittner und der BFV-Integrationsbeauftragte Sener Sahin werden Spieler und Gäste um 13.45 Uhr begrüßen, um 14 Uhr ist Spielbeginn.

Interkulturelles Fußballturnier in Nördlingen soll Menschen zusammenbringen

Beim Turnier gehen folgende acht Mannschaften in zwei Gruppen an den Start: Team Deutschland, Team Albanien, Team Arabien, Team Italien, Team Sinti, Team Rumänien, Team Türkei und Team Afrika. Ein Spiel dauert zwölf Minuten, die beiden Gruppenersten kommen ins Finale. Das Endspiel ist für 16.15 Uhr angesetzt. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammen ins Spielen und danach in gute Gespräche zu bringen. Während des Turniers und bis circa 20 Uhr wird es einen kulinarischen Markt geben, mit rumänischer, kaukasischer, brasilianischer und türkischer Küche, Pizza, deutschen Bowls und Getränken. Ein DJ sorgt für Musik.

Nach der Siegerehrung werden OB Wittner, Birgit Huang von der Diakonie Donau-Ries und Dr. Christoph Kern die Interkulturellen Wochen in Nördlingen offiziell eröffnen, bevor der Höhepunkt des Tages ansteht. Bei einem Prominentenspiel wollen um 17.15 Uhr bekannte Persönlichkeiten aus Nördlingen und der Region zeigen, dass sie das Runde ins Eckige bekommen. Ihre Teilnahme angekündigt haben unter anderem Landrat Stefan Rößle, Nördlingens OB David Wittner, Donauwörths OB Jürgen Sorré, Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker, der frühere TSV-Spieler Gerhard Schwarz, Schlüssel-Wirt Alexander „Richie“ Forner, Arnold Hanschek vom Eichendorffstüble, Aristidis Stefanidis („Aris“), der frühere Regionalligaspieler Florian Wenninger und Polizeichef Andreas Schröter.

Prominentenspiel bildet den abschließenden Höhepunkt

Gegner der „Promis“ wird ein gemischtes Team der Turniermannschaften sein. Danach soll der Abend gemütlich ausklingen – das ist schließlich die Hauptsache, sich kennenzulernen, zu unterhalten und kulturelle Unterschiede durch den Fußball und gutes Essen zu überwinden. Der Eintritt ist frei.