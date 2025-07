Fußball verbindet die Welt – und bald auch Nördlingen

„Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern“: Was Nelson Mandela im Jahr 2000 so auf den Punkt brachte, könnte auch der Leitgedanke für ein neues Projekt in der Stadt Nördlingen sein. Erstmals werden die Interkulturellen Wochen in Nördlingen (21. September bis 6. November) von einem Fußballturnier eröffnet, das Spielerinnen und Spieler verschiedener Nationen zusammen auf den Platz und danach ins Gespräch bringen soll. Am 20. September geht es um 14 Uhr auf dem Sportplatz an der Augsburger Straße los. Dabei soll mehr als „nur“ Sport geboten sein.

Die Idee für das Interkulturelle Fußballturnier hatte Sener Sahin: Dem im Ries weithin bekannten Fußballtrainer und BFV-Integrationsbeauftragten aus Wallerstein schwebte ein „schönes großes Fest“ vor, bei dem Menschen jedweder Nationalität, Hautfarbe, religiöser Zugehörigkeit und sexueller Ausrichtung zusammenkommen und Fußball spielen. Bei Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner rannte das einstige Gastarbeiterkind Sahin damit offene Türen ein: „Integration beschäftigt die Städte intensiv“, so der OB am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum Turnier, in Nördlingen gebe es Angehörige von mehr als 100 Nationen. Wittner ergriff also die Chance, hier etwas zu tun, und schaltete das Kulturbüro und dessen Chefin Dr. Franziska Emmerling ein, die sogleich mit der Organisation begann.

Kulinarisches Angebot soll Interkulturelles Fußballturnier in Nördlingen bereichern

Als Partnerverein bot sich der SC Athletik Nördlingen an, den man nicht lange überzeugen musste. „Das ist der richtige Partner, wenn es um Integration geht“, ist sich David Wittner sicher. Sein Bruder Matthias Wittner ist seit vier Jahren Vorsitzender bei Athletik. Der Verein betreibe nicht die umfangreiche Jugendarbeit wie der TSV Nördlingen und sei eine Anlaufstelle für viele Migranten in Nördlingen, die Fußball spielen wollen. „Die letzten Hürden des Miteinanders sind auf dem Land noch nicht überwunden“, sagt Matthias Wittner mit Blick auf den Liga-Alltag mit Athletik. Das Turnier sei eine Gelegenheit, diese Hürden auf sportlicher Ebene zu beseitigen und zu zeigen, wie schön Vielfalt ist – auch, wenn sie manchmal anstrengend sei.

Wo die kulturelle Vielfalt es dagegen leicht hat, ist das Gebiet der Kulinarik: Gutes Essen aus verschiedenen Kulturen wird schließlich überall geschätzt. Beim Interkulturellen Fußballturnier wird es daher auch einen kulinarischen Markt der Kulturen geben, mit einer vielfältigen Auswahl an Spezialitäten aus aller Welt. Deutsche, ukrainische, türkische, italienische, brasilianische und rumänische Küche und mehr wird es laut Franziska Emmerling am 20. September geben.

Prominentenspiel wird der Höhepunkt des Turniers

Auf diese Verbindung mit der Kulinarik ist auch der Schirmherr des Turniers nach eigener Aussage sehr gespannt. Dr. Christoph Kern, der Präsident des Bayerischen Fußballverbands, hat auf Anfrage von Sener Sahin zugesagt – nichts Alltägliches, denn er sei für gewöhnlich sehr zurückhaltend mit der Übernahme von Schirmherrschaften, so Kern. Als Schirmherr müsse man voll hinter einer Sache stehen, und das sei hier der Fall. „Die Integration schreitet voran, aber wir brauchen solche Veranstaltungen“, so der BFV-Präsident. Wichtig sei es, so Sahin, dass man nach dem Turnier bei Essen und Trinken zu guten Gesprächen zusammenkomme, um Berührungsängste abzubauen.

Neben den kulinarischen Schmankerln erwartet Besucherinnen und Besucher auch ein sportlicher Leckerbissen: Zum Abschluss des Turniers wird es ein Prominentenspiel geben, bei dem bekannte Rieser Persönlichkeiten aus Stadt, Politik und Sport ihr Können unter Beweis stellen. Landrat Stefan Rößle, OB Wittner, TSV-Legende Gerhard Schwarz, Schlüssel-Wirt Alexander „Richie“ Forner, Arnold Hanschek vom Eichendorffstüble, Kultwirt „Aris“ und der frühere Regionalligaspieler Florian Wenninger haben ihre Teilnahme schon zugesagt. Der Eintritt ist frei, wer beim Turnier alleine oder mit einer Mannschaft teilnehmen möchte, kann sich bei den Organisatoren melden.