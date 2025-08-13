Ipf-Cup des TC Bopfingen wird immer beliebter

Bei sehr hitzigen Temperaturen hat am zweiten Augustwochenende der 13. Ipf-Cup auf der Tennisanlage in Bopfingen stattgefunden. Dabei gab es in allen Spielklassen spannende Spiele auf hohem Niveau zu sehen.

Es wurden wieder verschiedene Kategorien angeboten: Herren A, B und C, Damen A und B sowie das Herren-Doppel, das die vergangenen Jahre großen Anklang fand. Die Beteiligung war so groß wie noch nie. Daher dankt der TCB besonders dem TA TV Oberdorf sowie der SV Eintracht Kirchheim, die dem TC Bopfingen erneut ihre Plätze für das Wochenende zur Verfügung gestellt haben, sonst hätte man die Teilnehmerzahl kaum bewältigen können.

13. Ipf-Cup in Bopfingen: Tennisspieler kommen aus weitem Umkreis

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus umliegenden Vereinen, aber es gab auch Teilnehmer von weit entfernten Vereinen des WTB und aus Bayern. Der Austragungsmodus war ein K.o.-System mit Nebenrunde, so war es allen Teilnehmenden möglich, LK-Punkte zu sammeln. Enorm viele Zuschauer haben trotz des heißen Wetters den Weg auf die Bopfinger Tennisanlage gefunden und wurden mit hochklassigem und fairem Tennis belohnt.

Bei den Damen A (LK 7-18) gab es ein 16er-Feld. Die Gewinnerin des Vorjahres, Jule Weiß (3) vom TC Aalen, besiegte knapp die ungesetzte, erst 14-jährige Felicia Bihr vom TC Rot-Weiß Nördlingen, die zuvor für eine große Überraschung sorgte, indem sie die an Position eins gesetzte Chiara Krötz und die an Platz vier gesetzte Anna Rothenbach besiegte. Die Nebenrunde gewann Chiara Krötz (1) gegen Anna Ergezinger vom SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim.

Ein 16er-Feld gab es auch bei den Damen B (LK 16-25). Die an Platz eins gesetzte Sophie Ihrig vom TA SG Bettringen siegte ohne Satzverlust. Platz zwei belegte Nina Drewniok vom TC Riesbürg. Den Sieg in der Nebenrunde erkämpfte sich Antonia Schüßler vom TC Heidenheim im Match-Tiebreak gegen Franzi Nille vom TC Bopfingen.

Nördlingens Niklas Weinig muss sich in Bopfingen geschlagen geben

Im spielerisch stark besetzten 32er-Feld der Herren A (LK 1-12) bestritten Niklas Weinig (1) aus Nördlingen, der für TC Schießgraben Augsburg spielt, und Araya Porta Alexis Hernan (2) – Aalener Sportallianz – ein spannendes Endspiel auf hohem Niveau, welches Araya Porta Alexis für sich entschied. Die Nebenrunde entschied Marvin Wörner vom TA TSF Welzheim im Match-Tiebreak gegen Jan Schubert (1) vom TA TSV Crailsheim für sich.

Im 32er-Feld der Herren B (LK 10-18) gewann Patrick Bieniek (3) vom TA HDH SB gegen den Bopfinger Titelverteidiger, Felix Leuze. Die Nebenrunde ging hier an den ungesetzten Felix Gall vom TC Niederstotzingen im Match-Tiebreak gegen den Oettinger Simon Vitkovsky (1). Das 32er-Feld der Herren C (LK 16-25) entschied ohne Satzverlust Luca Ladenburger (3) vom TC Unterschneidheim für sich, gegen Marcus Abele aus Greding. Die Nebenrunde gewann der an Position zwei gesetzte Mex Veit vom TA TSV Crailsheim gegen Sebastian Flad aus Kirchheim.

TC Bopfingen wird für Organisation des Ipf-Cups sehr gelobt

Beim Herren-Doppel war das 16er-Feld voll besetzt. Das ungesetzte Doppel mit Tobias Friedrich aus Lauchheim und Fabian Wirth hatte nur im Halbfinale Probleme gegen Adrian Eiberger (TC Bopfingen) und Gabriel Hermann. Das Finale gewannen Friedrich/Wirth souverän gegen Michael Schilling und Henrik von Hebel.

Bei der Siegerehrung zeigten sich nicht nur bei den Siegern und den Top-Platzierten, sondern bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zufriedene Gesichter. Viel Lob bekam der TCB für die gelungene Organisation. Die Oberschiedsrichter bedankten sich für die fairen und sportlichen Spiele. Der Dank des Vereins gilt den zahlreichen lokalen Sponsoren, ohne die der Ipf-Cup nicht stattfinden könnte, sowie Schiedsrichtern, Turnierleitern sowie allen Helferinnen und Helfern. (AZ)