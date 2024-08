12. Ipf-Cup begeistert Spieler und Zuschauer

Am ersten Augustwochenende hat bei hitzigen Temperaturen von Freitagnachmittag bis Sonntagabend der 12. Ipf-Cup auf der Tennisanlage in Bopfingen stattgefunden. In den Kategorien Herren A, B und C, Herren 50 und Damen A und B waren zahlreiche Spielerinnen und Spieler aus dem Ries dabei. Auch das Herren-Doppel, das die vergangenen Jahre großen Anklang fand, wurde wieder ausgetragen.

Die Beteiligung war so hoch wie noch nie. Die Tennisabteilung des TV Oberdorf sowie der SV Eintracht Kirchheim hatten dem TC Bopfingen erneut ihre Plätze für das Wochenende zur Verfügung gestellt, sonst wäre die enorm hohe Teilnehmerzahl kaum zu bewältigen gewesen. Viele Spielerinnen und Spieler kamen aus umliegenden Vereinen, aber es gab auch wieder jede Menge Spieler von weit entfernten Vereinen des WTB und aus Bayern.

Ipf-Cup 2024 in Bopfingen: Es kommt zu einigen Überraschungen

Der Austragungsmodus war wieder K.o.-System mit Nebenrunde, so war es den Teilnehmenden möglich, LK-Punkte zu sammeln. Es wurde ab Freitagnachmittag hochklassiges, faires und äußert spannendes Tennis gezeigt, mit so manchen Überraschungen. An beiden Abenden wurde noch lange mit Flutlicht gespielt. Die Finalspiele gingen am Sonntag bis spät am Abend. Die zahlreichen Zuschauer wurden mit grandiosem Tennis belohnt.

Bei den Damen A (LK 7-18) gab es dieses Jahr erneut ein 16er-Feld. Es ist die einzige Spielkategorie, in der die vier gesetzten Spielerinnen auch den Einzug ins Halbfinale schafften. Allerdings gab es eine Überraschung, denn die Aalenerin Jule Weiß, die an Platz vier gesetzt war, siegte überaus souverän und holte sich gegen Leonie Merz (2) vom TC Heilbronn auch den Turniersieg. Die Nebenrunde der Damen A gewann Felicia Bihr vom TC RW Nördlingen gegen ihre Teamkameradin Veronika Schweizer.

Bei den Damen B (LK 16-25) gab es ein 32er-Feld. Die an Position fünf gesetzte Sophie Langbein vom SSV Ulm siegte ohne Satzverlust. Platz zwei belegte Dana Bienert (4) vom TC Aalen. Die dritten Plätze gingen an Anna Ergezinger und Rosalie Joas (beide TA SV Kirchheim). Die Nebenrunde der Damen B gewann Elke Schössler vom TA TSV Lustenau vor Lene Meyr aus Nördlingen.

Zwei Nördlinger sind in der Nebenrunde der Herren C ganz vorne dabei

Die Herren A (LK 1-12) starteten in einem 32er-Feld. Der an Platz eins gesetzte Vorjahresfinalist Kim David Staiger vom TC Göppingen mit LK 3,2 gewann in einem hochklassigen Match gegen Jan-Malte Ohrmann (LK 4,3) vom TC Neunkirchen. Die Nebenrunde der Herren A entschied Marvin Wörner vom TA TSF Welzheim vor Florian Färber vom TC Königsbronn für sich.

Das stark besetzte 32er-Feld der Herren B (LK 10-18) gewann sehr souverän der ungesetzte Bopfinger Felix Leuze. Lediglich im Viertelfinale gab er einen Satz ab, alle anderen Matches gewann er überzeugend. Im Finale bezwang er Marc Häussler aus Ellwangen. Die Nebenrunde der Herren B ging an Thomas Graf von der TA TV Oberdorf, vor dem früheren Bopfinger Spieler Maximilian Hägele. Auch das 32er-Feld der Herren C (LK 16-25) war gut besetzt. Hier setzte sich der ungesetzte Spieler Leander Wallmann vom TC Heilbronn gegen den an Platz eins gesetzten Ebnater Robin Feidengruber durch. Die Nebenrunde der Herren C entschied der an Position drei gesetzte Lorenz Grimmbacher aus Nördlingen gegen Thomas Schmidt (4) vom TC RW Nördlingen für sich.

Herren-Doppel erfreut sich beim Ipf-Cup in Bopfingen großer Beliebtheit

Im 16er-Feld der Herren 50 erkämpften sich alle vier Gesetzten das Halbfinale. Durchgesetzt hat sich der Finalist des Vorjahres, der an Platz zwei gesetzte Arndt Frieß vom TC Heidenheim, gegen Jörg Weinschenk (3) vom TC Aalen. Der Wettbewerb des Herren-Doppel wurde erneut sehr gut angenommen, das 16er-Feld war voll besetzt. Die beiden Brüder Patrick und Janick Uhl, die für den TC Bopfingen spielen, schafften es ins Finale, unterlagen allerdings Hartmut Strohn und Marvin Wörner.

Bei der Siegerehrung zeigten sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die drei Tage lang die gelbe Filzkugel jagten, zufriedene Gesichter. Viel Lob bekam der Tennis-Club Bopfingen für die gelungene Organisation.