Interesse am Ipf-Ries-Halbmarathon steigt Jahr für Jahr

Nach 21,1 Kilometern in Nördlingen ankommen – das ist das Ziel der Läuferinnen und Läufer beim diesjährigen Ipf-Ries-Halbmarathon. Am 3. Mai, um 17 Uhr, startet der Lauf auf dem Marktplatz in Bopfingen, von dem es heuer nach Nördlingen zum Reimlinger geht. Bereits zum 16. Mal veranstalten der TV Bopfingen und TSV Nördlingen den Traditionslauf, der eine historisches Vorbild hat.

Zum ersten Mal wurde der Lauf im Jahr 2009 ausgerichtet. Anlass war der Jahrestag der Heldentat des „Jäckle von Krauthausen“ in der Schlacht bei Nördlingen 1634. Da keiner wusste, wie lange die Belagerung andauern würde, wagte es der Bote Jäckle durch die feindlichen Heerreihen hindurch, um in das schwedische Lager bei Bopfingen zu gelangen. Dort bat er dann um Hilfe.

Ipf-Ries-Halbmarathon ist von einer Idee zu einer Tradition geworden

Inzwischen hat sich der länderübergreifende Halbmarathon bei vielen Läufern zu einem festen Termin im Kalender entwickelt. „Es ist schön zu sehen, wie aus einer Idee eine Tradition geworden ist. Es ist ein gutes grenzüberschreitendes Projekt“, sagte Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner griff die Worte Bühlers auf: „Der Halbmarathon ist ein verbindendes Element und ein Beispiel für den inzwischen vielfachen Austausch zwischen den Städten.“ Beide lobten das Engagement der vielen mitwirkenden Menschen.

Rund 200 ehrenamtliche Helfer werden am 3. Mai an der Strecke stehen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. An der Laufstrecke gibt es keine Änderungen. Wie in den vergangenen Jahren führt sie vom Marktplatz in Bopfingen über Trochtelfingen, Utzmemmingen, Nähermemmingen, Holheim und Kleinerdlingen nach Nördlingen. Das Ziel befindet sich am Reimlinger Tor. Wer sich die vollen 21,1 Kilometer läuferisch noch nicht zutraut, kann auch mit einer Dreierstaffel am Halbmarathon teilnehmen. Drei Läufer teilen sich die Strecke des Halbmarathons auf und müssen dementsprechend nur rund sieben Kilometer absolvieren. „Die Staffeln werden gut angenommen und immer beliebter“, sagt Anneliese Zinke, Organisatorin vom TSV Nördlingen.

Läufer feiern am Ende gemeinsam im Nördlinger Ochsenzwinger

Nach dem Lauf ist aber noch nicht Schluss. Im Ochsenzwinger in Nördlingen wird die Finisherparty mit Live-Musik gefeiert. Doch nicht nur auf der Party geht es musikalisch zu: Auf der Laufstrecke können Bands die Läufer mit ihrer Musik anheizen und das Publikum unterhalten. Interessierte können sich an das Organisationsteam des Laufs an info@ipf-ries-halbmarathon.de wenden. Dass der Ipf-Ries-Halbmarathon wieder ein Erfolg wird, davon sind die Organisatoren überzeugt. „Wir rechnen mit rund 800 Läufern“, sagt Zinke. 256 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich schon für den Halbmarathon angemeldet, das sind hundert Läufer mehr als im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt. Wer sich bis zum 28. März anmeldet, zahlt für die Startgebühr 36 Euro, danach sind es 38 Euro. Voranmeldungen sind bis zum 17. April möglich, Nachmeldungen werden nur am Veranstaltungstag ab 13 Uhr in Bopfingen angenommen.

Alle, die bis zum 3. Mai austesten möchten, ob ein Halbmarathon etwas für sie ist, können an den Schnupperläufen teilnehmen. Der erste Lauf ist schon an diesem Sonntag, 9. März, geplant, für den 6. April ist ein weiterer Schnupperlauf angesetzt. Beide Termine starten um 9 Uhr am Marktplatz in Bopfingen. In mehreren Gruppen wird in unterschiedlichem Tempo die Halbmarathonstrecke gelaufen. Ziel ist das Reimlinger Tor in Nördlingen. Weitere Informationen gibt es unter ipf-ries-halbmarathon.de.