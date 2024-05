Laufsport

14:00 Uhr

Der Ipf-Ries-Halbmarathon feiert ein heißes Jubiläum

Plus Ungewohnt warm ist es bei der 15. Auflage des Laufs, was Top-Zeiten verhindert. Der Stimmung tut das keinen Abbruch, auch Stargast Dieter Baumann ist begeistert.

Von Maximilian Bosch

Circa 24 Grad Celsius sind etwas mehr, als die Teilnehmer des Ipf-Ries-Halbmarathons gewohnt sind. Circa 650 Läuferinnen und Läufer trotzten den sommerlichen Temperaturen und haben sich am Samstag vom bayerischen Nördlingen ins baden-württembergische Bopfingen aufgemacht. An diesem länderübergreifenden Sportfest hatten nicht nur langjährige Teilnehmer ihre Freude, sondern auch viele, die zum ersten Mal dabei waren – wie zum Beispiel Olympiasieger Dieter Baumann.

Letzterer lief in der Staffel "Grenzläufer" als Mittelläufer, zusammen mit Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner und Bopfingens stellvertretendem Bürgermeister Thomas Trautwein, nahm aber den dritten Abschnitt der 21,1 Kilometer langen Strecke gleich auch noch in Angriff. "Ausgelaufen in Richtung Heimat" sei er da noch, scherzte der bodenständige Blausteiner im Ziel, das seine Staffel in 1:46:23 Stunden erreichte, als drittschnellstes Dreier-Team. Richtig schön sei es gewesen, der Ipf-Ries-Halbmarathon habe ein tolles Konzept: "Ich bin beeindruckt!", so Baumann.

