Kreisklasse Nord 1: SG Möttingen/Mönchsdeggingen feiert Kantersieg

Obwohl es für Aufsteiger SC Wallerstein beim Lauber SV nur zu einem 1:1 reichte, konnte der SCW auch nach dem 6. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 die Tabellenführung verteidigen. Nur einen Punkt dahinter behaupteten auch der Sportclub D.L.P. (1:1 in Deiningen) und Schwörsheim-Munningen (3:2-Sieg gegen die Jura Kickers) ihre vorderen Plätze. Am anderen Ende der Tabelle verbuchten Niederhofen Hausen (3:2 gegen Wemding/Wolferstadt) und Flotzheim/Fünfstetten (4:0 gegen Marktoffingen) ihre ersten „Dreier“.

86739 Ederheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Julian Hönle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis