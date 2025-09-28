Kreisklasse Nord 1: SG Möttingen/Mönchsdeggingen feiert Kantersieg

Obwohl es für Aufsteiger SC Wallerstein beim Lauber SV nur zu einem 1:1 reichte, konnte der SCW auch nach dem 6. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 die Tabellenführung verteidigen. Nur einen Punkt dahinter behaupteten auch der Sportclub D.L.P. (1:1 in Deiningen) und Schwörsheim-Munningen (3:2-Sieg gegen die Jura Kickers) ihre vorderen Plätze. Am anderen Ende der Tabelle verbuchten Niederhofen Hausen (3:2 gegen Wemding/Wolferstadt) und Flotzheim/Fünfstetten (4:0 gegen Marktoffingen) ihre ersten „Dreier“.
Fußball
