Munningens Erste schlägt dem Tabellenführer ein Schnippchen

Es sieht ganz so aus, als sei die jüngste Schmach der Sportkegler des KC Losodica Munningen im Derby gegen Rain ein Ausrutscher gewesen. Denn schon im nächsten Bezirksoberliga-Spiel haben die Rieser einen beeindruckenden Sieg gegen Tabellenführer Königsmoos errungen und sich dabei mit 3479 Holz selbst übertroffen. Bei den weiteren Mannschaften der Munninger ergibt sich ein gemischtes Bild.

Bezirksoberliga SKC Königsmoos 1 – KC Losodica Munningen 1 3466:3479 (3:5). Nach dem Debakel vom letzten Spieltag malte man sich gegen die zu Hause noch ungeschlagenen Königsmooser kaum Chancen aus. Doch bereits das Munninger Startpaar brachte den Tabellenführer gewaltig ins Schwitzen. So musste sich zwar Stefan Schultz trotz starker 568 Holz geschlagen geben. Währenddessen dominierte aber Simon Bühler seinen Gegner mit herausragenden 598 Holz, der beste Munninger Wert des Tages. Nach dem Startpaar stand es also 1:1 und Munningen hatte einen komfortablen Vorsprung von 52 Holz.

Der Mitteldurchgang startete etwas mühsam aus Munninger Sicht. Dennoch steigerte sich Sven Löfflad im Lauf des Spiels immer weiter und gewann mit starken 573 Holz nervenstark seinen Punkt. Auf den Nebenbahnen konnte Andreas Leberle gegen einen 614 Holz spielenden Gegner mit soliden 576 gut dagegenhalten. Dadurch behielt Losodica einen Vorsprung von 33 Holz für den Schlussdurchgang, in dem allerdings die auf dem Papier besten Spieler der Gastgeber warteten.

Kegeln-Bezirksoberliga: Auch zwei Ergebnisse über 600 Holz halten Munningen nicht auf

Michael Wagner biss sich immer mehr in sein Duell mit Dietmar Brosi, der viel Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung auf dem Kerbholz hat. Auch Tobias Gruber lieferte eine Topleistung ab. Beide erzielten am Ende hervorragende 582 Holz. Gegen die 618 Holz von Brosi brachte das nichts, bei Tobias Gruber resultierte dieses Ergebnis aber im Mannschaftspunkt. Somit stand am Ende eines nervenaufreibenden und spannenden Spiels ein überraschender, aber dennoch verdienter Erfolg für die Munninger Kegler auf der Anzeigetafel. Zusätzlich bedeutete dieses herausragende Ergebnis von 3479 Holz einen neuen Mannschaftsrekord.

C. Wäcker– S. Schultz 593:568 (2:2); J. Kastl – S. Bühler 521:598 (0:4); R. Kramer – S. Löfflad 554:573 (2:2); T. Wäcker – A. Leberle 614:576 (3:1); D. Brosi – M. Wagner 618:582 (3:1); S. Meier – T. Gruber 566:582 (2:2)

Losodica Munningen 2 enttäuscht bei Auswärtsspiel gegen Ichenhausen

Kreisliga Nord SH-Ichenhausen-GZ G1 – KC Losodica Munningen 2 2117:2012 (5:1). Losodicas zweite Mannschaft musste zum Auswärtsspiel nach Burgau reisen, um dort gegen Ichenhausen anzutreten. Hierbei wurde die Munninger Truppe aber auf dem falschen Fuß erwischt. So blieben Alexander Rudel und Hannes Hertle zu Beginn punktlos und weit hinter den Erwartungen zurück. Somit konnte das Schlusspaar lediglich Ergebniskosmetik betreiben. Hierbei erzielte Andreas Pollithy mit starken 537 Holz den Munninger Bestwert. Auch Jakob Schwab konnte nach Verletzung wieder einen Kampf bestreiten und verlor knapp seinen Punkt mit 500 Holz. Dadurch verlor man am Ende deutlich mit 1:5.

W. Ruß – A. Rudel 563:489 (3:1); C: Reiser – H. Hertle 537:486 (3:1); J. Hindelang – A. Pollithy 513:537 (1:3); T. Reiser – J. Schwab 504:500 (2:2)

Kreisklassen-Derby gegen Rains Zweite geht klar an die Rieser

Kreisklasse Nord 1 KC Losodica Munningen 3 – TSV Rain G2 2024:1992 (5:1). Die Dritte der Munninger hatte bereits in der Vorwoche ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Rain. Dabei konnte Max Schwab mit viel Glück und 514 Holz punkten, während es für Martin Melzer nicht viel zu holen gab gegen die beste Spielerin des Tages. Somit entsandte man das Schlusspaar sogar mit einem Rückstand. Doch dieses machte seine Sache hervorragend und gewann in Person von Markus Bucher mit 516 Holz und Jochen Schwab mit starken 532 Holz beide Punkte und erkämpfte genügend Holz zurück, sodass am Ende ein Heimsieg gefeiert werden konnte. (AZ)

Max Schwab – P. Wilhelm 514:503 (4:0); M. Melzer – T. Zinnecker 462:539 (0:4); M. Bucher – M. Kollmann 516:473 (4:0); J. Schwab – E. Dietrich 532:477 (2:2)