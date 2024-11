Munningens Zweite demontiert Tabellenführer Goldburghausen

Einen Spieltag mit zwei Derbys haben die Rieser Kegelmannschaften hinter sich, und zweimal zog der SKV Goldburghausen dabei den Kürzeren: mit der Ersten in Munningen, mit der Zweiten in Nördlingen. Doch auch die Bezirksoberliga-Truppe der Munninger hatte beim 0:8 gegen Rain nichts zu lachen. Vollkommene Zufriedenheit herrscht nur bei den Eisenbahnern aus Nördlingen, deren drei Mannschaften allesamt siegreich waren.

Bezirksoberliga KC Losodica Munningen 1 – TSV Rain G1 3022:3174 (0:8). Nach dem Erfolg in der Vorwoche wollten die Munninger im Derby punkten, daraus wurde aber nichts. Zu Beginn musste sich der noch beste Munninger Simon Bühler mit 535 Holz sehr knapp geschlagen geben. Auch sein Partner in der Startpaarung holte knapp keine Punkte. Dennoch war Losodica nur zehn Holz im Rückstand. Im Mittelpaar allerdings nahm das Unheil endgültig seinen Lauf: Hier gewann Andreas Pollithy trotz besserer Holzzahl aufgrund der Satzpunkte nicht, und auch sein Partner-Trio kam gegen eigentlich schwach spielende Gegner zu nichts und verlor sogar 80 Holz. Der Teamleistung passte sich die Schlusspaarung an, und so ging man zu Hause gegen einen direkten Tabellennachbarn mit 0:8 unter.

S. Bühler – A. Zinnecker 535:541 (2:2); M. Wagner – L. Sarwas 528:532 (1:3); A. Pollithy – M. Landes 526:514 (1:3); S. Löfflad/M. Bucher/A. Rudel – M. Nürnberger 427:508 (0:4); T. Gruber – M. Fischer 508:543 (2:2); A. Leberle – P. Wider 498:536 (2:2)

Kegeln im Ries: Munningens Markus Bucher brilliert mit über 600 Holz im Derby

Kreisliga Nord SV Eitensheim G2 – ESV Nördlingen G1 1885:2062 (0:6). Einen Auftakt nach Maß legte die erste Mannschaft des ESV hin. Lucas Jakob nahm seinem Gegner 36 Holz ab und erzielte den ersten Mannschaftspunkt. Auf der Nebenbahn vergrößerte Nils Singheiser mit der Tagesbestleistung von 544 Kegel den Vorsprung um 54 Holz. Mit guten 538 Kegel gewann Gerd Häusler sein Duell, und auch Urban Singheiser setzte sich mit drei gewonnenen Bahnen durch und machte den Sack zum 6:0 zu.

Weidenhiller – Jakob 458:494 (2:2), Pecirep – N. Singheiser 490:544 (0:4), Weichinger – Häusler 467:538 (1:3), Meier – U. Singheiser 470:486 (1:3)

Kreisliga Nord KC Losodica Munningen 1 – SKV Goldburghausen G1 2246:2111 (6:0). Das Derby wurde eine unerwartet klare Sache für Losodica. Während Munningens Hannes Hertle mit soliden 526 Holz die Nerven in einem spannenden Duell mit Markus Ostertag behielt, spielte Markus Bucher gegen Lena Götz phänomenal auf. Am Ende standen überragende 610 Holz mit null Fehlern auf der Anzeige. Ein Ergebnis jenseits der 600er-Marke war in einem Ligaspiel schon lange nicht mehr von einem Munninger erzielt worden. Diese Leistung brachte Losodica neben dem Punkt auch noch über 80 Holz Vorsprung ein. Die Euphoriewelle nutzen die Schlusskegler Alex Rudel und Lukas Schwab. Ersterer erzielte gegen Thorsten Steinmeyer mit 538 ein solides Ergebnis, während Letzterer mit starken 572 Holz gegen Jürgen Förstners 551 ebenfalls brillierte. Somit stand am Ende ein verdienter 6:0-Kantersieg gegen den Tabellenführer auf der Habenseite der Munninger.

Hertle – Ostertag 526:519 (2:2); Bucher – Götz 610:527 (4:0); Rudel – Steinmeyer 538:514 (3:1); L. Schwab – J. Förstner 572:551 (3:1)

ESV Nördlingen bleibt in Schretzheim und gegen Goldburghausen siegreich

Kreisklasse Nord 1 BC Schretzheim G2 – ESV Nördlingen G2 1938:1992 (1:5). Nördlingens Dieter Wiedemann ließ seinem Kontrahenten keine Chance, mit 539 Holz nahm er seinem Gegenspieler 76 Kegel ab. Peter Hauk kam mit den Bahnen nicht zurecht und büßte 57 Kegel ein. Schlusskeglerin Erika Gelle gewann ihr Duell und machte 29 Kegel gut. Nebenan lieferte sich Albert Gehring mit seinem Gegner ein packendes Spiel und erkämpfte sich auf der letzten Bahn noch den Punkt.

Rehm – Wiedemann 463:539 (0:4), A. Grauer – Hauk 522:465 (3:1), Fischer – Gelle 453:482 (1:3), B. Grauer – Gehring 500:506 (2:2)

Kreisklasse A ESV Nördlingen G3 – SKV Goldburghausen G3 1984:1889 (5:1). Auch in diesem Rieser Derby ging der SKV leer aus. Gleich das Nördlinger Startpaar stellte die Weichen auf Sieg: Das Duo Weber/Flügel gewann gegen Markus Sorg mit 472 Holz und 28 Kegel Vorsprung. Monika Blank sicherte den zweiten Mannschaftspunkt gegen Johannes Gruber. Die Tagesbeste Maria Scheid erhöhte mit ihren 519 Holz gegen Julia Förstners 460 den Vorsprung auf 108 Kegel. Nur Regina Steinle musste sich gegen den besten Spieler der SKV-Dritten, Gotthard Volk, um 13 Holz geschlagen geben. Durch den Sieg übernahm die dritte Mannschaft des ESV die Tabellenspitze.

Weber/Flügel – Sorg 472:444 (2:2), Blank – Gruber 501:480 (3:1), Scheid – Ju. Förstner 519:460 (3:1), Steinle – Volk 492:505 (1:3)