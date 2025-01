Losodica-Kegler sitzen fest im Abstiegssumpf

Die Bezirksoberliga-Kegler des KC Losodica Munningen stecken nach der jüngsten Niederlage noch tiefer im Abstiegskampf, Aufstiegskandidat Landsberied war erwartungsgemäß kein geeigneter Aufbaugegner und gewann mit 3217:3121 (7:1). Besser machte es Munningens Zweite, die mit einem Sieg gegen Baar-Ebenhausen dem Tabellenkeller der Kreisliga Nord 1 fernbleibt. Die dritte Mannschaft schließlich musste im Derby mit Goldburghausen 2 den Gästen das Feld überlassen.

Bezirksoberliga SpG Landsberied-TuS FFB G2 – KC Losodica Munningen 1 3217:3121 (7:1). Nach der unglücklichen Niederlage in der Vorwoche rechnete man sich beim Aufstiegskandidaten aus Landsberied keine großen Chancen aus. Zu Beginn konnte Simon Bühler trotz besserer Holzzahl von 529 Holz nicht punkten, doch sein Partner Manuel Meyr wusste wie gewohnt seine Leistung abzurufen und erzielte starke 560 Holz. So ging man sogar mit einer Führung in die Mittelpaarung. Hier mussten sich Andreas Leberle und Sven Löfflad deutlich geschlagen geben. Auch das Munninger Schlusspaar, bestehend aus Tobias Gruber und Michael Wagner, konnte mit mäßigen Leistungen gegen die sehr starken Heimspieler nichts ausrichten. So verlor man erneut deutlich. Damit steckt Munningen weiterhin mitten im Abstiegskampf.

A. Wimmer – S. Bühler 518:529 (2,5:1,5); D. Tuffentsammer – M. Meyr 499:560 (0:4); F. Wimmer – A. Leberle 529:481 (3:1); M. Gastgeb – S. Löfflad 533:511 (3:1); D. Heigl – T. Gruber 556:519 (3:1); A. Kostic – M. Wagner 582:521 (3:1)

Kegeln beim KC Losodica Munningen: Zweite Mannschaft ist der Lichtblick

Kreisliga Nord 1 TSV-SKC Baar-Ebenhausen G3 – KC Losodica Munningen 2 2033:2039 (2:4). Losodicas Zweite startete in Baar-Ebenhausen in die Rückrunde und benötigte dringend einen Sieg, um nicht ebenfalls in den Abstiegskampf zu geraten. Hier gewann Markus Bucher mit soliden 528 Holz seinen Punkt klar, während Max Schwab auf den Nebenbahnen sich deutlich geschlagen geben musste. Im Schlussdurchgang hielt Alexander Rudel gut gegen den Tagesbesten dagegen. Auf der Nebenbahn machte es Hannes Hertle bis zum Schluss spannend, behielt jedoch beim vorletzten Schub die Nerven und räumte das entscheidende Bild ab. So durfte er am letzten Schub auf alle neun Kegel spielen und räumte sieben davon ab. Durch diese entscheidenden Szenen gewann die Munninger Mannschaft mit sechs Holz Vorsprung.

A. Appel/B. Gärtner – M. Bucher 500:528 (1:3); L. Kopp – M. Schwab 520:483 (3:1); L. Kopp – A. Rudel 532:518 (3:1); S: Kiesewetter – H. Hertle 481:510 (1:3)

Derby der Kreisklasse geht klar an die Gäste aus Goldburghausen

Kreisklasse Nord 1 KC Losodica Munningen 3 – SKV Goldburghausen G2 2098:2141 (2:4). Die dritte Mannschaft der Munnninger Kegler empfing zum Derby die Gäste aus Goldburghausen. Trotz guten Ergebnissen in der Starterpaarung konnten die Munninger nichts gegen die Goldburghausener Damen ausrichten. Hier ist der Tagesbestwert von starken 574 Holz von Julia Kohler besonders hervorzuheben. Im Schlusspaar gingen zwar beide Punkte an Munningen, doch der verlorenen Holzrückstand konnte nicht mehr eingeholt werden. Bester Munninger war Andreas Pollithy mit guten 550 Holz. Somit reißt die Munninger Siegesserie. (AZ)

M. Melzer – J. Kohler 514:574 (1:3); D. Schneele/H. Weng – L. Götz 518:523 (2:2); A. Pollithy – J. Förstner 550:537 (2:2); S. Schultz – M. Ostertag 516:507 (2:2)