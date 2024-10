Rieser Kegelmannschaften fahren mehrheitlich Siege ein

Die Munninger Bezirksoberliga-Kegler sind am Wochenende in die Saison eingestiegen, doch die Niederlage gegen Steppach/Deuringen war nicht der erhoffte Start. Freude dagegen in der Kreisliga, wo das lange Warten der Goldburghausener Kegler auf einen Auswärtssieg in Nördlingen vorbei ist: Am vergangenen Wochenende gewann die erste Mannschaft des SKV mit einer furiosen Mannschaftsleistung das Derby gegen den ESV.

Bezirksoberliga: SpG Steppach/Deuringen – KC Losodica Munningen 1 3302:3164 (5:3). In der Woche des dritten Spieltags trat die erste Munninger Mannschaft zu ihrem ersten Saisonspiel an, nachdem die beiden vorherigen Spieltage aufgrund von Verlegungen nicht stattfinden konnten. Die gegnerische Mannschaft hatte in der vergangenen Saison nur um einen halben Mannschaftspunkt den Aufstieg verpasst, weshalb die ersatzgeschwächte Truppe aus Munningen die Reise ohne große Erwartungen antrat. In der Startpaarung konnte Manuel Meyr souverän punkten. Markus Bucher hingegen musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Simon Bühler hatte gegen den Tagesbesten keine Chance, während Sven Löfflad mit starken 543 Holz seinen Punkt sicher gewann.

Trotz eines ausgeglichenen Punktestands von 2:2 lag Munningen vor dem letzten Durchgang mit über 100 Holz zurück. In diesem konnte auch Michael Wagner keinen Punkt gewinnen, sodass die 574 Holz des furios aufspielenden Tobias Gruber lediglich Ergebniskosmetik darstellten und den letzten Mannschaftspunkt zur 5:3-Niederlage sicherten.

H. Huber – Manuel Meyr 518:536 (2:2); C. Saule – Markus Bucher 564:469 (4:0); C. Steppe – Simon Bühler 577:528 (3:1); P. Koreny/P. Egermann – Sven Löfflad 530:543 (0,5:3,5); J. Leichtle – Michael Wagner 568:514 (3:1); C. Diel – Tobias Gruber 545:574 (0:4)

Kegeln im Ries: Goldburghausen feiert seltenen Sieg in Nördlingen

Kreisliga Nord 1: ESV Nördlingen G1 – SKV Goldburghausen G1 2159:2233 (0,5:5,5). Die erste Mannschaft der Nördlinger traf auf eine starke Goldburghausener Truppe, die derzeit Tabellenführer ist. Zu Beginn verlor Dieter Wiedemann sein Spiel bei Satzgleichheit um zehn Holz. Auf der Nebenbahn unterlag Urban Singheiser der tagesbesten Akteurin und gab weitere 75 Kegel ab. Schlusskegler Gerd Häusler erzielte trotz eines besseren Gesamtergebnisses keinen Mannschaftspunkt, da er nur 1,5 Bahnen für sich entscheiden konnte. Lediglich Nils Singheiser rettete mit zwei gewonnen Bahnen und einer Holzzahl von 549 Kegel einen halben Mannschaftspunkt für die Nördlinger. Herausragende Akteure des SKV waren Lena Götz mit großartigen 578 Holz und Thorsten Steinmeyer mit 564 Holz.

Wiedemann – Ostertag 2:2 (532:542), U. Singheiser – L. Götz 0:4 (503:578), Häusler – Th. Steinmeyer 1,5:2,5 (575:564), N. Singheiser – J. Förstner/Ja. Förstner 2:2 (549:549)

eisliga: K. Losodica Munningen 2 – SV Eitensheim G2 2112:1865 (6:0). Losodica 2, als Aufsteiger in der neu strukturierten Kreisliga Nord 1, empfing nach einem Tausch des Heimrechts die Gäste aus Eitensheim. Die Losodica-Jungs knüpften nahtlos an die souveräne Vorsaison an und zeigten auch in der höheren Spielklasse ihr Können. Hannes Hertle glänzte mit dem Tagesbestwert von 544 Holz und nahm seiner Gegnerin fast 100 Holz ab, sodass er ohne große Gegenwehr punktete. Auch Jakob Schwab konnte auf der Nebenbahn überzeugen und gewann sein Duell mit soliden 506 Holz. Im Schlussdurchgang ließen Andreas Pollithy und Lukas Schwab nichts mehr anbrennen. Beide spielten stark, mit 524 und 538 Holz, und sicherten sich damit ihre Punkte. Diese hervorragenden Leistungen führten zu einem ungefährdeten 6:0-Heimsieg und damit zu einem perfekten Start in die neue Saison für Losodica 2.

Hannes Hertle – C. Lewicki 544:450 (3:1); Jakob Schwab – M. Weidenhiller 506:501 (2:2); Andreas Pollithy – T. Weichinger 524:431 (4:0); Lukas Schwab – K. Nieselberger 538:483 (2:2)

Kegeln Kreisklasse Nord 1: Nördlingen II und Goldburghausen II glänzen

Kreisklasse Nord 1: SKV Goldburghausen G2 – SKC Neuburg 1 2050:1979 (4,5:1,5). Mit einer kämpferischen Leistung und einem Handneuner mit dem letzten Wurf holte Jessica Steinmeyer noch ein Unentschieden und somit einen halben Mannschaftspunkt. Markus Allgeyer war danach knapp unterlegen. Nach einem 2:2 und fünf Holz Differenz musste er den Punkt abgeben. Jakob Förstner holte jedoch postwendend die Führung zurück. In der Schlusspaarung ließ Jana Götz nichts mehr anbrennen: Mit hervorragenden 546 Holz und einem klaren 3:1 sicherte sie den Heimsieg für Goldburghausen.

J. Steinmeyer – Reichart 2:2 (490:490), M. Allgeyer – Zwiersch 2:2 (496:501), Ja. Förstner – Blättermann 3:1 (518:483), J. Götz– Halapa 3:1 (546:505)

Icon Vergrößern Kegelte persönliche Bestleistung: Nördlingens Albert Gehring. Foto: Melanie Steinle Icon Schließen Schließen Kegelte persönliche Bestleistung: Nördlingens Albert Gehring. Foto: Melanie Steinle

Kreisklasse Nord 1: ESV Nördlingen G2 – TSV Rain G2 2189:1903 (5,5:0,5). Das Nördlinger Anfangspaar legte gleich stark los: Peter Hauk in der Startpaarung ließ seinem Gegner keine Chance, mit großartigen 544 Holz erzielte er einen Vorsprung von 120 Kegel. Auf der Nebenbahn focht Lothar Nigel ein Duell auf Augenhöhe aus, mit 516 Kegel und 2:2 Bahnen teilte er sich den Punkt mit seiner Gegnerin. Das Schlusspaar setzte die Siegesserie fort: Erika Gelle erkämpfte sich mit 542 Kegel und zwei gewonnenen Bahnen einen weiteren Mannschaftspunkt. Albert Gehring sorgte mit persönlicher Bestleistung von traumhaften 587 Kegel den Schlusspunkt. Durch drei Siege in drei Spielen setzte sich die ESV-Zweite an die Tabellenspitze.

Hauk – Bachhuber 544:424 (3:1), Nigel – Zinnecker 516:516 (2:2), Gelle – Dietrich 542:521 (2:2), Gehring – Kollmann 587:442 (4:0)

Goldburghausens Dritte muss auf den Wertinger Bahnen klein beigeben

Kreisliga A Nord 1: SpG Bausch-Holzheim G1 – SKV Goldburghausen G3 1736:1686 (4:2). Wie zu erwarten war, wurden auf den Wertinger Bahnen keine Top-Ergebnisse gespielt. Goldburghausens Christian Pawlowski war bei der Niederlage mit 461 Holz sogar Tagesbester aller Akteure.

Niesner – M. Förstner 2:2 (430:406), Riedel – K. Rahm 4:0 (424:369), Bobinger – Pawlowski 2:2 (439:461), Krakowka – Volk 1:3 (443:450)

Kreisklasse A Nord 1: SpG Bausch-Holzheim G2 – ESV Nördlingen G3 1719:1955 (6:0). Die dritte Mannschaft des ESV Nördlingen setzte ihre Siegesserie fort. Monika Blank legte den Grundstein für einen Sieg, mit 524 Kegel nahm sie ihrem Gegner 52 Holz ab. Maria Scheid entschied alle für Bahnen für sich und baute den Vorsprung um weitere 93 Kegel aus. Auch Herbert Weber ließ nicht locker, mit vier gewonnenen Bahnen vergrößerte er den Vorsprung auf 233 Holz. Schlusskeglerin Regina Steinle lieferte sich ein spannendes Duell mit ihrem Gegner, wobei die Nördlingerin mit dem letzten Schub noch den vierten Mannschaftspunkt ergatterte. (AZ)

Hitzler – Blank 472:524 (0:4), Hämmerle – Scheid 397:490 (0:4), Tändler – Weber 397:485 (0:4), Buchholz – Steinle 453:456 (1:3)