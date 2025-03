Ein lang ersehnter Sieg für Losodica Munningen

Ein Lebenszeichen aus dem Bezirksoberliga-Keller haben am Wochenende die Kegler von Losodica Munningen gesendet. Mit einem 5:3-Sieg konnte wieder ein Heimspiel erfolgreich gestaltet werden. Bei der zweiten Mannschaft hat derweil Nachwuchsmann Hannes Hertle mit enormen 598 Holz auf sich aufmerksam gemacht.

Bezirksoberliga: TSV Betzigau 1 – Losodica Munningen 1 3268:3196 (6:2). Bereits in der Vorwoche reiste die erste Mannschaft ersatzgeschwächt ins Allgäu. Aufgrund der Ausfälle stellten die Rieser mit Blick auf ein eventuelles Unentschieden auf. Zu Beginn glänzte Aushilfskegler Jakob Schwab mit starken 555 Holz, was jedoch gegen den Tagesbesten nicht reichte. Simon Bühler verkorkste die erste Bahn völlig, fing sich aber und gewann die restlichen Bahnen und somit einen Punkt. Das Mittelpaar war ein Auf und Ab der Gefühle. Schlussendlich verloren Sven Löfflad (534) und Michael Wagner (551) trotz passabler Ergebnisse ihre Punkte. Zum Abschluss betrieb Tobias Gruber mit dem besten Munninger Ergebnis von 561 Holz und seinem Punkt noch Ergebniskosmetik.

L. Kennerknecht – J. Schwab 579:555 (2:2); T. Kennerknecht – S. Bühler 500:504 (1:3); N. Kennerknecht – S. Löfflad 556:534 (3:1); R. Leitermann – M. Wagner 548:551 (2,5:1,5); M. Becherer – A. Rudel 544:491 (3:1); F. Kennerknecht – T. Gruber 541:561 (2:2)

Bezirksoberliga Kegeln: Losodica Munningen I feiert Sieg im Abstiegskampf

KC Losodica Munningen 1 – SpG Steppberg/Schönesberg 1 3203:3195 (5:3). In der folgenden Woche startete das Spiel gegen den Aufsteiger eher schleppend. Das Duo Tobias Gruber und Hannes Hertle hatte nichts gegen den Tagesbesten in der Hand. Auch der sonst überragende Manuel Meyr tat sich schwer, aber erzielte nervenstark mit 542 Holz seinen Punkt für Munningen. Anschließend musste sich das Duo Sven Löfflad und Lukas Schwab knapp geschlagen geben, während Simon Bühler sehr starke 567 Holz spielte und seinen Gegner dominierte. Somit konnte das Mittelpaar 31 Holz aufholen, wodurch man den Schlussdurchgang mit nur 18 Holz Rückstand auf die Bahn schickte. Michael Wagner machte im Endspurt gegen einen schwachen Gegner schon nach drei Bahnen alles klar und sicherte mit 530 Holz einen weiteren Punkt. Parallel verlor Andreas Leberle mit 526 Holz knapp. Dennoch reichten diese Ergebnisse am Ende zum wichtigen Heimsieg für die Munninger Kegler.

T. Gruber/H. Hertle – M. Hell 529:579 (1:3); M. Meyr – J. Stachel 542:541 (2:2); S. Löfflad/L. Schwab – J. Friedl 509:515 (2:2); S. Bühler – S. Schuster 567:530 (3:1); M. Wagner – D. Heckl/A. Mayer 530:494 (2,5:1,5); A. Leberle – J. Heckl 526:536 (1:3)

Icon Vergrößern Für Losodicas Zweite kegelte Hannes Hertle mit hervorragenden 598 Holz seine persönliche Bestleistung. Foto: Andreas Pollithy Icon Schließen Schließen Für Losodicas Zweite kegelte Hannes Hertle mit hervorragenden 598 Holz seine persönliche Bestleistung. Foto: Andreas Pollithy

Kreisliga Nord 1: SSV Höchstädt G1 – KC Losodica Munningen 2 2136:2093 (5:1). Ebenfalls in der Vorwoche fuhr die zweite Mannschaft auf die „Turbobahnen“ nach Höchstädt. Das Spiel startete furios. Youngster Hannes Hertle spielte groß auf und legte bärenstarke 598 Holz mit überragenden null Fehlern auf die Bahn und verpasste somit nur knapp die magische 600-Holz-Schallmauer. Zudem markiert diese Leistung seine neue persönliche Bestleistung. Diese phänomenale Leistung war jedoch das einzige Erwähnenswerte – die Munninger reisten mit einer 1:5-Packung zurück in die Heimat.

D. Bieberich – H. Hertle 536:598 (2:2); A. Aninger/E. Kordik – M. Melzer 519:489 (3:1); M. Schadl – A. Pollithy 530:528 (2:2); P. Kordik – J. Schwab 551:478 (3:1)

Munningens Zweite kommt zu Remis gegen Lauingen

KC Losodica Munningen 2 – SKK Lauingen G1 2071:2092 (3:3). Gegen Lauingen hatte Munningens Markus Bucher anfangs Probleme, in sein Spiel zu finden, doch nach 60 Schub platzte der Knoten: Bucher holte einen deutlichen Rückstand auf und gewann sein Duell. Jakob Schwab konnte verletzungsbedingt nicht die gewohnte Leistung bringen. Dennoch hatte das Munninger Schlusspaar noch alle Möglichkeiten auf ein Unentschieden. Hannes Hertle knüpfte nach anfänglichen Schwierigkeiten an seine Form der vergangenen Woche an und dominierte mit hervorragenden 567 Holz seinen Gegner. Auch Alexander Rudel kam auf starke 547 Holz einen Punktgewinn. Am Ende stand ein verdientes Remis.

M. Bucher – D. Suck 520:506 (2:2); J. Schwab – K. Starke 437:529 (0:4); H. Hertle – M. Heinemann 567:516 (3:1); A. Rudel – W. Prinz 547:541 (3:1)

Kreisklasse Nord 1: SKC Burgau – KC Losodica Munningen 3 1977:1937 (4:2). Losodicas dritte Mannschaft hat den Klassenerhalt als Aufsteiger bereits sicher. Zu Beginn konnten die Munninger Routiniers nichts gegen die Gastgeber aus Burgau ausrichten. Doch die Youngster Johannes Ferber und Lukas Schwab erhielten beide ihre Punkte. Allerdings war der Rückstand aus dem Startpaar bereits zu hoch. Lukas Schwab markierte mit einem für schwer bespielbare Bahnen sehr guten Ergebnis von 549 Holz den Tagesbestwert. (AZ)

V. Wiesner – H. Weng/W. Gruber 519:438 (4:0); J. Wiesner – S. Schultz 504:463 (3:1); K. Wiesner/A. Steblau – J. Ferber 447:487 (2:2), F. Schuster – L. Schwab 507:549 (2:2)