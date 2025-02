Bernd Straß regiert Kleinsorheims Schützen

Die Edelweißschützen Kleinsorheim haben die Sieger des Königsschießens und des Vereineschießen gekürt. Rund 48 Schützen und vier Laserschützen nahmen am Preisschießen teil.

Sofia Herrmann sicherte sich beim Preisschießen mit 91 Ringen den ersten Platz vor ihrer Schwester Franziska. Nach einer kurzen Pause wurden die Gewinner des Lichtgewehrschießens bekanntgegeben. Bei den Schülern, die noch aufgelegt schießen, landete Marie Schröppel auf dem ersten Platz. Bei den Laserschützen freischießend setzte sich Paul Schröppel vor Leni Frick und Vanessa Schröppel durch. Im Anschluss wurden die weiteren Gewinner der einzelnen Kategorien bekannt gegeben. Der Vereinspokal ging mit einem 22,0-Teiler an Laura Straß. Den Pistolenpokal gewann Jochen Köhnlein mit einem 44,5-Teiler. Den Damenpokal sicherte sich Julia Wiedemann mit einem 81,3-Teiler. Der Pokal in der Disziplin Aufgelegt-Schützen ging mit einem 76,4-Teiler an Dieter Hohmann.

Königsfeier in Kleinsorheim: Bestes Blattl für Johannes Bachmann

Das beste Blattl für die Edelweißscheibe hatte Johannes Bachmann in diesem Jahr, der mit einem 25,2-Teiler die anderen Teilnehmer hinter sich ließ. Großen Anklang findet jedes Jahr wieder die Kategorie „Zimmerstutzen“-Schießen, in welcher nach altbewährter Weise mit einem Zimmerstutzen drei Schüsse auf eine Scheibe geschossen werden. Hier hatte Michael Frick mit 28 Ringen das beste Ergebnis, knapp vor Angelina Rommel und Christoph Kirchgasser mit jeweils 27 Ringen.

Beim diesjährigen Vereineschießen nahmen zehn Gruppen teil. Hierbei haben die Festdamen der Feuerwehr sowohl den Preis für die Meistbeteiligung als auch den für das beste Ergebnis gewonnen. Zum Höhepunkt des Abends stand die Proklamation der Schützenkönige für das Schützenjahr 2025 an. Mit einem 67,7-Teiler wurde Angelina Rommel Jugendkönigin und ließ somit Franziska Herrmann (68,4-Teiler) und Sofia Herrmann (134,0-Teiler) hinter sich. Schützenkönig der Edelweißschützen wurde Bernd Straß mit einem 35,5-Teiler vor Bettina Falch (80,8-Teiler) und Johannes Bachmann (84,0-Teiler). (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

Preisschießen: 1. Sofia Herrmann 91,0 Ringe, 2. Franziska Herrmann 68,4-Teiler, 3. Werner Ganzenmüller 86,0 Ringe

Schützenkönig : 1. Bernd Straß 35,5-Teiler, 2. Bettina Falch 80,8-Teiler, 3. Johannes Bachmann 84,0-Teiler

Jugendkönig: 1. Angelina Rommel 67,7-Teiler, 2. Franziska Herrmann 68,4-Teiler, 3. Sofia Herrmann 134,0-Teiler

Laser-Schützen aufgelegt: 1. Marie Schröppel

Laser-Schützen frei: 1. Paul Schröppel, 2. Leni Frick, 3. Vanessa Schröppel

Vereinspokal: 1. Laura Straß 22,0-Teiler, 2. Elias Falch 66,1-Teiler, 3. Christoph Kirchgasser 75,7-Teiler

Edelweißscheibe: 1. Johannes Bachmann 25,2-Teiler, 2. Franziska Herrmann 108,7-Teiler, 3. Selina Falch 131,4-Teiler

Zimmerstutzen: (3 Schuss): 1. Michael Frick 28 Ringe, 2. Angelina Rommel 27 Ringe, Christoph Kirchgasser 27 Ringe, 3. Bernd Straß 26 Ringe

Damenpokal: 1. Julia Wiedemann 81,3-Teiler, 2. Sofia Herrmann 101,0-Teiler, 3. Heidi Straß 132,1-Teiler

Pistolenpokal: 1. Jochen Köhnlein 44,5-Teiler, 2. Selina Falch 95,5-Teiler, 3. Johannes Bachmann 133,0-Teiler