Nadine Enßlin regiert die Edelweißschützen

Die Kleinsorheimer Edelweißschützen haben ihre Könige geehrt. Rund 39 Schützen und sechs Laserschützen nahmen am Preisschießen teil. Die Preisverleihung fand dieses Jahr im Rahmen eines Sommerfestes statt .Zu Beginn wurden die Gewinner des Lichtgewehrschießens bekanntgegeben. Bei den Schülern, die noch aufgelegt schießen, konnte sich Paul Schröppel vor Marie Schröppel und Vanessa Schröppel den ersten Platz sichern. Erster bei den Laserschützen freischießend wurde Elina Schröppel vor Vincent Köhnlein und Leni Frick. Beim Preisschießen konnte sich Laura Straß mit einem Ergebnis von 90 Ringen den ersten Platz vor Hermann Vollhüter sichern.

Vereinspokal geht an Jochen Köhnlein

Der Vereinspokal ging mit einem 64,4-Teiler an Jochen Köhnlein. Den Pistolenpokal gewann Bernd Straß mit einem 105,7-Teiler knapp vor Patrick Straß mit einem 107,3-Teiler. Den Damenpokal gewann Laura Straß mit einem 111,1 Teiler. Die Edelweißscheibe ging in diesem Jahr an Bernd Straß, der mit einem 93,7-Teiler die anderen Teilnehmer hinter sich lassen konnte. Großen Anklang fand jedes Jahr wieder die Kategorie „Zimmerstutzen-Schießen“, in welcher nach altbewährter Weise mit einem Zimmerstutzen drei Schüsse auf eine Scheibe geschossen werden. Hier konnten sich dieses Jahr sogar zwei Schützen den ersten Platz sichern: Julia Wiedemann und Martin Seckler mit 26 Ringen. Beim diesjährigen Vereineschießen nahmen acht dorfansässige Vereine teil. Die Meistbeteiligung kam vom Kameradschaftsverein und vom Bauwagen mit jeweils der gleichen Anzahl an Teilnehmern. Das beste Vereinsergebnis konnte dabei der Schützenverein, gefolgt vom Bauwagen und der FFW erreichen. Zum Höhepunkt des Abends stand die Proklamation der Schützenkönige für das Schützenjahr 2024 an. Mit einem 52,1-Teiler wurde Franziska Herrmann Jugendkönigin und ließ somit Michelle Dinkelmeier (148,7-Teiler) und Sofia Herrmann (171,3-Teiler) hinter sich. Schützenkönig der Edelweißschützen wurde Nadine Enßlin mit einem 35,3-Teiler vor Hermann Vollhüter (39,9-Teiler) und Heidi Straß (69,6-Teiler). (AZ)