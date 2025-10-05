Icon Menü
TSV Monheim feiert überzeugenden 3:0-Sieg in Reimlingen – Ebermergen mit Torfestival

Fußball

TSV Monheim schlägt Reimlingen überraschend klar

Fußball-Kreisliga Nord: 3:0-Auswärtserfolg für den TSV. Die SG Ebermergen feiert ein torreiches Wochenende mit zwei Siegen. Alerheim bleibt ungeschlagen.
Von Johannes Geiß
    • |
    • |
    • |
    Ein starker TSV Monheim hat den Reimlingern einen ziemlichen Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze versetzt. In Blau am Ball Reimlingens Simon Lösch, hinter ihm Monheims Florian Scheuenpflug.
    Ein starker TSV Monheim hat den Reimlingern einen ziemlichen Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze versetzt. In Blau am Ball Reimlingens Simon Lösch, hinter ihm Monheims Florian Scheuenpflug. Foto: Szilvia Izsó

    Am 7. Spieltag der Kreisliga Nord hat Spitzenreiter SG Alerheim gegen Kellerkind Lauingen den siebten Sieg im siebten Spiel gefeiert. Die SG Ebermergen sorgte mit einem echten Befreiungsschlag für Aufsehen: Durch das Nachholspiel am Freitag gelangen zwei deutliche Siege gegen die Tabellennachbarn Dillingen und Mertingen. Der TSV Monheim überzeugte mit einem klaren Erfolg in Reimlingen und klettert damit auf Rang drei.

