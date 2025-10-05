TSV Monheim schlägt Reimlingen überraschend klar

Am 7. Spieltag der Kreisliga Nord hat Spitzenreiter SG Alerheim gegen Kellerkind Lauingen den siebten Sieg im siebten Spiel gefeiert. Die SG Ebermergen sorgte mit einem echten Befreiungsschlag für Aufsehen: Durch das Nachholspiel am Freitag gelangen zwei deutliche Siege gegen die Tabellennachbarn Dillingen und Mertingen. Der TSV Monheim überzeugte mit einem klaren Erfolg in Reimlingen und klettert damit auf Rang drei.
Fußball
