KTV Ries zeigt Nervenstärke und feiert seinen zweiten Saisonsieg

Mit einer beeindruckenden Leistungssteigerung nach verhaltenem Beginn hat der KTV Ries seinen zweiten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Nord gefeiert. Gegen das Kunstturn-Team Oberhausen setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Wolf am Samstagabend in der heimischen Hermann-Kessler-Halle deutlich mit 54:23 Scorepunkten und 10:2 Gerätepunkten durch. Nach anfänglichen Unsicherheiten fand das Team immer besser in den Wettkampf und ließ in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen.

Der Wettkampf begann am Boden, wo der KTV Ries zunächst in Rückstand geriet. Clemens König eröffnete stark und gewann das erste Duell mit drei Scorepunkten. Doch Jochen Engelbrecht musste nach einem Sturz Punkte abgeben, während Takeru Kashiwagi mit einer hervorragenden Übung fünf Punkte holte. Zwei Stürze von Alexander Kuhn sorgten jedoch dafür, dass das Auftaktgerät mit 8:5 an Oberhausen ging.

KTV Ries kontert am Pauschenpferd eindrucksvoll

Am Pauschenpferd stabilisierten sich die Rieser und zeigten Nervenstärke. German Chebotarev eröffnete mit zwei Absteigern und musste fünf Scorepunkte abgeben, doch das Team konterte eindrucksvoll: Roberto Marzocchi (4), Clemens König (5) und Lucas Buschmann (3) drehten das Gerät und sicherten mit 12:5 den Sieg am Pferd. Damit übernahm der KTV Ries beim Zwischenstand von 17:13 erstmals die Führung. An den Ringen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste punkteten zu Beginn mit fünf Scores gegen Alexander Kuhn und Lucas Buschmann, ehe Jochen Engelbrecht mit einer kraftvollen Übung vier Scorepunkte erturnte. Den Abschluss setzte Roberto Marzocchi mit einer überzeugenden Vorstellung und fünf weiteren Punkten. Der KTV entschied das Gerät mit 9:5 für sich und ging mit 26:18 in die Pause.

Nach der Pause ließen die Rieser keinen Zweifel mehr am Ausgang des Wettkampfs. Am Sprung präsentierte sich das Team geschlossen stark. Jochen Engelbrecht und Clemens König turnten sauber und fehlerfrei und brachten den KTV mit zusammen fünf Scorepunkten in Führung. Alexander Kuhn (2) und Takeru Kashiwagi (4) legten nach – das Resultat: ein klares 11:0 am Sprung und eine Vorentscheidung beim Stand von 37:18. Auch am Barren zeigten die Rieser ihre Klasse. Lucas Buschmann und Alexander Kuhn sammelten jeweils drei Scorepunkte, Takeru Kashiwagi weitere vier. Lediglich German Chebotarev musste zwei Punkte abgeben. Mit 8:2 am Barren wuchs der Vorsprung auf 47:20 an.

Mannschaft hat „Charakter gezeigt“

Am abschließenden Reck setzten Lucas Buschmann (+3) und Roberto Marzocchi (+4) noch einmal Glanzpunkte. German Chebotarev und Alexander Kuhn mussten zwar am Ende nochmals zwei bzw. einen Punkt abgeben, doch auch dieses Gerät ging mit 7:3 an den KTV Ries. Damit stand der verdiente 54:23-Heimsieg fest.

„Wir sind holprig gestartet, haben dann aber als Mannschaft Charakter gezeigt und das Geschehen Schritt für Schritt übernommen. Besonders in der zweiten Wettkampfhälfte haben wir konzentriert und geschlossen geturnt – das war eine starke Reaktion auf die schwierige Anfangsphase“, bilanzierte Trainer Fabian Wolf zufrieden. Mit dem zweiten Saisonsieg klettert die Mannschaft auf Rang fünf der Tabelle und hat den Klassenerhalt nun praktisch sicher. Am kommenden Wochenende wartet mit dem GymTeam Metropole Ruhr aus Essen der Tabellenzweite – eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe, bei der die Rieser ihren positiven Trend fortsetzen wollen, auch wenn sie dort nur Außenseiterchancen haben. (AZ)